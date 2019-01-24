董家大姐怒轟蔡英文瀆職 林佳龍：台鐵長期便宜行事

2019年01月24日 16:05 中時 李宜秦

台鐵普悠瑪翻車事故發生至今已3個月，交通部長林佳龍今（24）日與罹難者家屬召開懇談會。林佳龍表示，時隔11年前的台鐵大里事故，去年再度發生普悠瑪事故，可見這些年來台鐵的檢討沒有徹底到位，長期便宜行事。罹難者家屬董家大姐怒轟，總統蔡英文事發後給出的承諾，如今也沒有實現，根本就是瀆職，要求賠償金由台鐵負擔，不要讓家屬變全民公敵。

交通部今日協同普悠瑪事故罹難者家屬，召開懇談會。普悠瑪事故中，董家8人不幸罹難，董家大姐在會中痛罵，時隔至今近100天，台鐵沒有認錯，甚至好像也不知道錯在哪，其他家屬要求重啟調查，但董姐直說，再調查八成也會繼續欺瞞大眾。

董家大姐表示，台鐵擺明抱著僥倖心態，事發前早知道事發列車主風泵故障，卻仍執意開車，最後顯然賭輸了，然而如今台鐵普悠瑪號仍在軌道上跑，材料也沒有更換，反觀當年復興航空失事後，飛安會扣除同型號機型，停止飛航，令人質疑台鐵所謂的改善、改進是否真在進行？

董家大姐說，台鐵頻比照大里事故談賠償問題，但大里與普悠瑪事故是截然不同的兩件事故，大里事故是司機關閉ATP肇事，普悠瑪事故雖也是同樣原因，但是司機尤振仲是因列車動力時有時無，被高層所逼才只好關閉。她也要求，賠償金應由台鐵負擔，不要讓家屬成為全民公敵，用生命跟你換，要求賠償卻被社會霸凌，公平嗎？

對此，林佳龍表示，賠償問題的確不應受限大里事故，未來會參考兩者不同處，納入賠償問題考量，至於尤振仲關閉ATP到底是個人判斷，或是高層指示，都有待釐清，他贊同董家大姐所言，直說「台鐵長期便宜行事，每關都在賭，身為部長很慚愧」。

另外，董家大姐也對蔡英文喊話，其事發後對家屬的承諾，沒有一項做到，質疑蔡是否真有緊盯行政院、交通部，還是其實是帶頭欺騙，痛罵蔡根本是「瀆職」。

(中時 )