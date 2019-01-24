董家大姐怒轟蔡英文瀆職 林佳龍：台鐵長期便宜行事

台鐵普悠瑪事故事發至今已滿3個月。（報系資料照）

友善列印
中時

台鐵普悠瑪翻車事故發生至今已3個月，交通部長林佳龍今（24）日與罹難者家屬召開懇談會。林佳龍表示，時隔11年前的台鐵大里事故，去年再度發生普悠瑪事故，可見這些年來台鐵的檢討沒有徹底到位，長期便宜行事。罹難者家屬董家大姐怒轟，總統蔡英文事發後給出的承諾，如今也沒有實現，根本就是瀆職，要求賠償金由台鐵負擔，不要讓家屬變全民公敵。

交通部今日協同普悠瑪事故罹難者家屬，召開懇談會。普悠瑪事故中，董家8人不幸罹難，董家大姐在會中痛罵，時隔至今近100天，台鐵沒有認錯，甚至好像也不知道錯在哪，其他家屬要求重啟調查，但董姐直說，再調查八成也會繼續欺瞞大眾。

董家大姐表示，台鐵擺明抱著僥倖心態，事發前早知道事發列車主風泵故障，卻仍執意開車，最後顯然賭輸了，然而如今台鐵普悠瑪號仍在軌道上跑，材料也沒有更換，反觀當年復興航空失事後，飛安會扣除同型號機型，停止飛航，令人質疑台鐵所謂的改善、改進是否真在進行？

董家大姐說，台鐵頻比照大里事故談賠償問題，但大里與普悠瑪事故是截然不同的兩件事故，大里事故是司機關閉ATP肇事，普悠瑪事故雖也是同樣原因，但是司機尤振仲是因列車動力時有時無，被高層所逼才只好關閉。她也要求，賠償金應由台鐵負擔，不要讓家屬成為全民公敵，用生命跟你換，要求賠償卻被社會霸凌，公平嗎？

對此，林佳龍表示，賠償問題的確不應受限大里事故，未來會參考兩者不同處，納入賠償問題考量，至於尤振仲關閉ATP到底是個人判斷，或是高層指示，都有待釐清，他贊同董家大姐所言，直說「台鐵長期便宜行事，每關都在賭，身為部長很慚愧」。

另外，董家大姐也對蔡英文喊話，其事發後對家屬的承諾，沒有一項做到，質疑蔡是否真有緊盯行政院、交通部，還是其實是帶頭欺騙，痛罵蔡根本是「瀆職」。

(中時 )

一早醒來下背僵硬 三總MRI助早期… 2019財運大爆發！這星座抽獎可能…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。