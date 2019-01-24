新豐車站退役站區 連鎖咖啡店延續風華

2019年01月24日 16:07 中時 徐養齡

新竹縣新豐火車站舊站區光榮退役，被連鎖咖啡店相中，讓咖啡香與鐵道元素結合。（徐養齡攝）

新竹縣新豐火車站舊站區光榮退役，被連鎖咖啡店相中，讓咖啡香與鐵道元素結合。（徐養齡攝）

新竹縣舊新豐車站走過百年風華，在新站區完工後光榮退役，連鎖咖啡店相中驛站風格的典雅格局，創全台之先將舊站改建為特色門市店，設計也以舊時代車站大廳為概念，結合火車運行軌跡，讓旅客在咖啡香中品味城市足跡。

新豐火車站設立於1893年，歷經廢站、改建，從原本木造站房，1989改建為地下2樓、地下1樓的現代化建物，近年因附近新竹工業區通勤族激增，台鐵考量站區負荷量，於南側20公尺外興建全新車站，2014年舊站區正式功成身退。

以打造特色門市見長的連鎖咖啡店業者，相中舊新豐車站歷久彌新的獨特歷史氣息，在不破壞原有氛圍下，設計概念保留原本車站大廳的意涵，從大門口一眼望去，可直接穿透到門市後門，看到外側鐵路運行，也是全台首間能從店內看到火車行駛的門市，別具特色。

業者表示，新豐門市位於熙來人往的台1線上，除了有原本車站旅客潮，門市後方為新竹工業區，商機熱絡，門市內特別獨家打造巨型車票，呼應新豐車站獨特的鐵道故事，室內外共84席，格局寬敞舒適。

(中時 )