2019財運大爆發！這星座抽獎可能發大財

2019財運大爆發！這星座抽獎可能發大財。(本報系資料照)

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中時電子報
/ 綜合報導

尾牙旺季到來，大家都希望可以抽到大獎，星座塔羅專家小孟老師在臉書粉絲專頁點出2019最容易發財的五大星座排行榜，包括投資理財、統一發票，或者尾牙、春酒的抽獎都別放棄，正財或偏財都有可能讓你發大財。

第五名【金牛座】：偏財宮旺

2019金牛座偏財宮大好，可以為投資理財帶來好運，雖然有福星加持，但提醒仍要事先做好功課，不要隨便聽信小道消息，才能降低投資風險。

第四名【天蠍座】：鑽研投資

天蠍座今年企圖心大爆發，將對自己的金錢與資源特別有想法，鑽研各種生財之道，尤其下半年可能發現投資標的物，但仍不宜失心瘋追高，建議穩健的定期定額投資。

第三名【獅子座】：突發中獎

獅子座近期的統一發票或抽獎活動都有可能中獎，別小看突發的中獎機，可能讓你發大財。

第二名【牡羊座】：下半年回收

牡羊座的吉星，下半年將慢慢移往偏財宮，偏財運也逐漸變強，因此上半年佈局的投資，下年開始將有不錯回收，對於投資理財也會抓到一套自己的經營方式。

第一名【射手座】：正財大旺

射手座今年「正財大旺」，可以擺脫之前財運不太理想的狀況，下半年開始是改變理財方式的好時機，可以把一些多餘的資金拿來作一些小額投資。

(中時電子報)

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文章來源：小孟老師星座塔羅牌之清水孟

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