不滿他碎碎唸 彰化失業男酒後砍父遭訴

2019年01月24日 16:17 中時 謝瓊雲

彰化縣永靖鄉日前發生42歲邱男失業在家，不滿父親成天碎唸，竟持菜刀朝父親頭、臉、頸部猛揮砍，邱父滿臉鮮血、多處撕裂傷，所幸送醫後救回一命；彰化地檢署近日偵結，將邱男依殺直系血親尊親屬未遂罪嫌起訴。

根據起訴書，邱男因罹患精神痼疾，加上有長期酗酒惡習，找工作不易，與邱父同住在永靖鄉一處民宅內，父子關係不睦；14日中午12時40分左右，邱父見兒子大白天正中午，又喝得醉醺醺，忍不住開口責罵他成天無所事事。

不料，邱男竟因此被激怒，怒氣沖沖衝到廚房拿了把菜刀返回正房門口，就開始朝向父親揮刀猛砍，見父親出手抵擋，又以左手壓制住父親肩頸部，右手繼續持刀不斷劈砍父親臉面，導致邱父頭骨骨折、頭皮多處撕裂傷，臉部和雙手也有撕裂傷，前胸、腹部擦傷，總計六處受有傷害。

邱男殺紅眼，直到菜刀因為他施力過猛，刀柄整個斷裂，他才終於罷手，警方隨獲接獲報案趕到現場時，邱男的手上還拿著菜刀；邱父則是血跡斑斑奄奄一息、一臉神情恍惚，緊急送醫急救後挽回一命，幸未死在邱男刀下。

邱男遭警方依現行犯逮捕，偵訊時坦承持刀砍殺父親，但否認有殺人犯意。檢方認為，邱男僅因不滿責罵就揮刀砍殺父親，且認定仍具有辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，偵結後起訴。

(中時 )