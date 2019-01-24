屏東熱博下周開幕 彩稻圖騰搶先亮相

2019年01月24日 16:08 中時 林和生

備受民眾期待的屏東熱帶農業博覽會彩稻圖騰搶先亮相。（林和生攝）

受到今年暖冬影響，屏東熱帶農業博覽會瓜果長廊已結實纍纍。（林和生攝）

為期1個月的2019屏東熱帶農業博覽會，將於29日熱鬧開園，每年吸引眾人目光的彩繪稻田，搭配生肖豬年主題，種出雙豬提燈及百步蛇等圖騰，加上27個特色主題區，希望藉由台灣燈會在屏東的磁吸效應，帶進破紀錄人潮。

此次熱博彩稻圖騰邀請魯凱族畫家杜寒菘跨刀設計，以雙豬提燈樣貌，搭配魯凱族人最敬重的百步蛇及野百合花，展現獨特原民風格；首次亮相的熱博吉祥物「楊寶」，登上彩稻觀景台，正式宣告結合創新農業技術，且融合藝術與教育功能的熱博園區即將登場。

屏東縣長潘孟安表示，熱博復辦4年，每年春節期間都吸引許多民眾造訪，遊客屢創新高，去年更高達182萬人次，甚至成為旅行社行程安排的熱門景點，加上國道3號屏東交流道通車後，交通更加便利，今年可望讓入園人數再創新高。

潘孟安說，今年熱博不僅展現熱帶地區的水果、花卉及農作，並透過科技，將傳統水稻種植以藝術畫布的方式呈現，搭配園區規畫不同主題的花海、瓜果長廊、蘭花館及休閒農業區等，非常適合親子同遊。

屏縣府農業處長黃國榮透露，受到今年暖冬氣候影響，熱博農作生長狀況以往年更好，地景藝術爭奇鬥豔、瓜棚果實纍纍，百花盛開模樣，可提供闔家旅遊，更是網美拍照打卡的好去處。

(中時 )