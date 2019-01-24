65歲以上長者 10人有1人吞嚥異常

2019年01月24日 16:06 中時 林周義

根據國健署公布的資料，65歲以上的長者中，每10人就有1人吞嚥異常，意即生活中吃飯、喝水等小事，也成為病痛來源。醫師提醒，年節返鄉與家人用餐的同時，若發現長輩嗆咳、明顯流涎、食物卡在喉嚨等現象，可能是吞嚥障礙的前兆，需多加留意。

國健署表示，根據國內的一項研究，台灣社區65歲以上長者中，21.8％每周至少有3次有進食嗆到的現象，其中約有12.8％為吞嚥異常者，意即每10個長者，就有1個有輕度以上的吞嚥障礙。

台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會副理事長王亭貴表示，吞嚥困難的初期症狀包括進食易嗆咳、吞嚥後口腔仍殘留許多食物、用餐中明顯流涎等。因初期症狀不明顯，民眾往往因此忽略異狀。若無積極處理，可能導致患者在喝水、進餐時因嗆咳引發吸入性肺炎，嚴重時甚至危及性命。

王亭貴表示，正常吞嚥共分4階段，許多長者的吞嚥障礙發生在「口腔準備期」及「口腔期」。口腔準備期為透過咀嚼能力，將入口的食物變成食團；口腔期則是利用舌頭將食團往後推送，以利吞嚥。

隨著生理老化，長者常伴隨牙齒脫落、咀嚼能力退化、唾液分泌減少、喉頭軟組織鬆弛等生理現象，其中最常碰到的問題包括肌肉力量不足導致「吞不乾淨」，以及咽喉上升速度慢造成喝水、湯時的嗆咳現象。

針對「吞不乾淨」的長者，王亭貴建議將每一口飯分2至3次吞嚥，吃藥時將藥物磨成粉，伴著果泥一起吃；至於較易嗆到的長者，則應「含一下在吞」，另避免仰頭，以免呼吸道打開。因此在喝水、湯時，善用吸管及湯匙，並避免與人說話。最簡單的方式是在水、湯中增加增稠劑，延緩吞下的速度。

另一方面，國健署社區健康組組長林莉茹表示，吞咽困難者可能衍生營養不良的問題，建議長者應攝取6大類的食物，吃得對且吃的巧，才能增進食慾，遠離營養不良。發現有吞咽困難時，應尋求營養師及語言治療師的協助。

(中時 )