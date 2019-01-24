寶格麗中國年 限量商品紅嘖嘖

2019年01月24日 16:13 中時 陶福媛

寶格麗中國年系列Fiorever年節項鍊外型如幸運草，限量20只，14萬5000元。（BVLGARI提供）

寶格麗中國年系列Fiorever年節項鍊外型如幸運草，限量20只，14萬5000元。（BVLGARI提供）

寶格麗中國年系列LVCEATubogas腕表，34萬7100元。（BVLGARI提供）

寶格麗中國年系列NewSerpenti腕表，53萬4000元。（BVLGARI提供）

寶格麗中國年系列SerpentiForeverDiamondBlast胭脂紅玉色手提肩背包，10萬5500元。（BVLGARI提供）

寶格麗(BVLGARI)為迎接中國農曆年，特別為大中華市場推出紅咚咚的腕表、項鍊和皮包配件，濃郁的中國紅融合獨特的義式時尚，為節慶的喜氣更增添品味。

寶格麗年節推出的中國年獨賣系列包括LVCEATubogas腕表、NewSerpenti腕表、Fiorever珠寶項鍊、SerpentiForeverDiamondBlast胭脂紅玉色肩背包等經典商品，都融入中國紅的節慶主題，十分喜氣，是年節送禮或是外出拜年訪友不可缺少的時尚配件。

其中Fiorever花朵風珠寶項鍊全球限量20只，以玫瑰金鑲嵌紅寶石和鑽石，外型如幸運草又有帶來好運的意涵，非常討喜。

(中時 )