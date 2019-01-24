林毅夫：新一輪全球化有望由新興經濟體推動

2019年01月24日 16:33 旺報 呂佳蓉

世界銀行前首席經濟學家、北京大學教授林毅夫23日在瑞士達沃斯舉行的一場會議上表示，與上一輪全球化主要由發達國家主導不同，新一輪全球化可能會變成由新興市場經濟體來推動。

世界經濟論壇2019年會22日至25日在此間舉行，年會主題為「全球化4.0：打造第四次工業革命時代的全球架構」。據大陸媒體報導，林毅夫在年會期間一場名為「波折下的全球化發展新方向和新動力」的會議中強調，全球化作為歷史潮流不可阻擋，而「逆全球化」只是暫時現象。

林毅夫解釋說，全球化的好處是讓每個國家可以充分利用國內、國際兩個市場，國內、國際兩種資源，每個國家可以按照其比較優勢更好地進行分工，而「逆全球化」則會失去這個機會，結果是每個人都蒙受其害。

他認為，「逆全球化」出現的原因是，2008年國際金融危機爆發後，發達國家至今尚未完全復蘇。同時，金融自由化、高科技發展過程中出現的財富分配不均衡等問題，使得發達國家內部出現不滿情緒，於是轉而將全球化當作「替罪羊」。

林毅夫預測，若說上一輪全球化主要由發達國家主導推動，那麼新一輪全球化可能會變成由新興經濟體來推動。以大陸為例子，作為目前世界最大貿易國和全球第一大市場，大陸深知全球化的益處，主動開放市場，並成為全球第一個主辦國際進口博覽會的國家。

他也預估，在新一輪全球化過程中，將出現更多雙邊自由貿易協定，同時區域貿易協定談判也會繼續推進，但世界貿易組織多邊貿易框架仍將繼續存在。

(旺報 )