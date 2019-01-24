被關5年找不到工作　基隆就服助更生人重返職場

2019年01月24日 16:10 中時 張穎齊

今年57歲的阿輝（化名）曾任軍職，不慎因行為誤差而入監服刑5年，雖然出獄後決心改頭換面重新開始，卻因求職不斷碰壁而覺心灰意冷。所幸基隆就業中心藥癮就業服務員不斷陪伴打氣，並積極開發職缺，終於讓阿輝順利重返職場，與妻兒開始新生活。

阿輝出獄後，因為有前科的緣故，一次次的面試都遭人拒於門外，在他心灰意冷之際，認為自己「死馬當活馬醫，說不定就業中心可以幫他找到工作！」於是和基隆就業中心的藥癮就業服務員覃誠花深度晤談後，才重拾信心。

由於阿輝無一技之長，在年紀、體能、視力上又比較吃虧，阿輝表示，因為家中經濟窘迫，必須馬上有收入，起初雖然有做過打零工的粗活，但畢竟不是穩定的工作，比較希望能擔任保全人員，之前也應徵多次，無奈保全公司要求提供良民證，只好作罷。

覃誠花聞後，積極與基隆鄰近地區的友善雇主聯繫，幫助阿輝錄取在汐止社區的清潔工作，不過阿輝家中只有腳踏車，到汐止工作不便，所以推諉。覃誠花隨後也陪同阿輝參加3場徵才活動，但卻可惜均未被錄用。

正當阿輝想放棄時，覃誠花仍持續安慰他，為他打氣，最後終於幫他找到一個社區自聘夜間警衛的工作，還享有勞健保，並與阿輝家很近，經過面試培訓後，阿輝成功就職，目前穩定就業中，且讓雇主十分滿意，阿輝也對覃誠花表達無限的感激。

基隆就業中心主任盛慧中表示，為促進更生受保護人及藥癮者就業，就服員秉持專業的熱忱與服務，今年已協助69名藥癮者穩定就業，並將會持續開發友善廠商爭取工作機會。

(中時 )