花蓮港濱綠廊道跨國合作創作〈風箏〉將是最美麗的壓軸

花蓮市維納斯藝廊主人林滿津對著〈風箏〉模型，向青年發展中心執行長傅廷暐（右）解說創作意涵。（范振和攝）

友善列印
中時
花蓮市藝術工作者侯泰安正為〈風箏〉賣力焊裝。（范振和攝）
花蓮市藝術工作者侯泰安為組裝耐候材的〈風箏〉。（范振和攝）
花蓮港濱綠廊道被美喻為「無牆美術館」，〈風箏〉創作將是美麗的壓軸。（范振和攝）

花蓮港濱綠廊道公共藝術系列作品，最後一件由台韓藝術家攜手創作的〈風箏〉，目前進行焊裝作業，完工後將是綠廊道最美麗的壓軸！

目前鋪陳在花蓮港濱綠廊道的作品分別是，上山的〈鄉愁之錨〉、侯泰安〈驚囍花蓮港〉、宋政偉〈回〉、林滿津〈鬆鬆鬆-333〉、馬筱媛〈Q-DAY-DAY〉、楊正端〈自由飛翔〉、〈愛相隨〉、〈青鳥〉，最後一件作品〈風箏〉近日內將安裝。

接受台灣港務花蓮分公司委託承辦的維納斯藝廊主人林滿津說明，〈風箏〉長124公分、寬319公分、高319公分，總重2.4公噸，由143片耐候鋼材組成，每片鋼板厚度16公釐，這是綠廊道作品中，最後也是唯一跨國合作的創作。

〈風箏〉底座利用下水道工程用的安全護管，回收再利用，考量多元、國際化，〈風箏〉新舊材料併用，由韓國籍的藝術家景熙準、台灣籍的潘貞如，合力創作完成，藝術工作者侯泰安協助焊接組裝，再過3天即大功告成。

林滿津說，9件作品鋪陳在600公尺長的綠帶上，大小朋友、情侶、家人都能在此舒服散步、聊天賞景，為這處「無牆美術館」留下親情、友情、愛情的註腳。她希望港務公司與民間持續合作，將花蓮港打造成藝文與產經結合的特色港。

「花蓮港濱綠廊道宛如一座『無牆美術館』，我更期盼，花蓮就是一個璀璨多元的『無牆美術館』。」林滿津對著前往關心的花蓮縣青年發展中心執行長傅廷暐解說〈風箏〉創作意涵時，也不忘闡述擁有大山大海的花蓮，是各種藝文創作的天堂。

(中時 )

保障學員權益 教育部修法履約保… 興大生活圈、國資圖加持 南區「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。