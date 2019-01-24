冬遊淡水！山櫻花綻放點桃紅！木蓮花冒粉紅泡泡

2019年01月24日 16:09 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

溫暖冬天，來淡水走走吧！淡水此時的花朵飄粉紅、點桃紅、美不勝收！楓樹湖木蓮花海已隨著春天腳步現身，沿著山坡綻放的木蓮花，遠看宛如一片粉紅色地毯，是在地人或內行人才知道的賞花秘境。

107年天元宮後山三色櫻開花盛況。（新北市景觀處提供）

不同於櫻花溫柔嬌媚，木蓮花則帶著剛毅氣息挺立綻放，花海被群山圍繞更顯得仙氣十足，近年來許多民眾於網路上分享後，現已成為熱門的打卡景點。

107年木蓮花開花盛況。（新北市景觀處提供）

楓樹湖賞花景點位在淡水北新路3段，過了天元宮再往上走約1公里處，右手邊即可看到通往楓樹湖步道的路口標示，沿著道路往上步行約10分鐘，迎面而來的先是一片山櫻花群，帶著喧鬧色彩的點點桃紅，像是在招呼遠道而來的賞花的民眾。

不同於櫻花溫柔嬌媚，木蓮花帶著剛毅的氣息挺立綻放。（新北市景觀處提供）

繼續步行往上走就可看到滿山的木蓮花，遠看像是粉色花海，走近一看，近似球形的花朵於枝頭間綻放，宛如粉紅泡泡，十足浪漫。

來到淡水，除了楓樹湖的木蓮花以外，鄰近的天元宮櫻花更是不可錯過的賞花景點，天元宮後山的三色櫻，預估1月底至年節期間將接力綻放，想知道更多新北市的即時花況，就快上臉書搜尋「賞花快報」並按讚追蹤，也歡迎愛花同好們更即時、更詳盡的賞花情報。

(中時電子報)