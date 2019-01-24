興大生活圈、國資圖加持 南區「嘉億馥璟」打造七期豪墅品質

2019年01月24日 16:12 中時 盧金足

鐵路高架化後新增的五權車站已啟用，為南區帶來更便利的大眾運輸工具。（盧金足攝）

國立公共資訊圖書館飄書香，不只是重量級的文教地標，加持周邊房市。（盧金足攝）

位在興大生活圈核心，鬧中取靜的「嘉億馥璟」與國立公共資訊圖書館為鄰。（盧金足攝）

「嘉億馥璟」附近有忠孝商圈、美村南路商圈及興大學府路商圈，傳統市場、賣場民生機能一應俱全。（盧金足翻攝）

嘉億建設母公司是甲級營造廠「阡富營造」，公司以營造起家，興建中的「嘉億馥璟」，承襲卅五年的營建經驗。（盧金足翻攝）

嘉億建設推出「嘉億馥璟」電梯露台別墅外觀，融入創新元素。（示意圖／嘉億建設提供）

台中市南區受惠擁有國立中興大學、國立公共資訊圖書館飄書香，不只是重量級的文教地標，也成為加持周邊房市的利多題材，興大生活圈房市別墅產品較稀有，嘉億建設推出「嘉億馥璟」電梯露台別墅，進場一個月即賣破三成五，以七期規格打造，吸引很多醫生、軍公教及傳產業者。

有土斯有財！有天有地的透天別墅在房地產市場持續叫好又叫座，嘉億建設新推出的「嘉億馥璟」，承襲卅五年營建經驗，第一期別墅產品即贏得好口碑，今年全新建築作品「嘉億馥璟」，從建築外觀、建材選用、景觀植栽等，融入創新元素，強調防水保固五年，展現營造人理性嚴謹的精神，與細膩的頂真工藝。

嘉億建設總經理特助張嘉誠表示，嘉億建設母公司是甲級營造廠「阡富營造」，公司以營造起家，不論是公共工程、廠辦或是住宅工程，施工都是金字招牌，而且有很多實際案例，比較著名的就是目前正在開展的台中花博，其中外埔園區綠能館、樂農館都是該公司的作品。

南區近幾年重大建設逐漸到位，全台藏書名列前茅的國立公共資訊圖書館，民眾精神食糧的書香殿堂，更是亮眼的文化指標，激勵周遭房地產行情水漲船高。

位在興大生活圈核心，鬧中取靜的「嘉億馥璟」與國立公共資訊圖書館為鄰，附近有美村南路商圈及興大學府路商圈，傳統市場、賣場民生機能一應俱全；可快速抵達鐵路高架化後新增的五權車站，輕鬆連結捷運與高鐵交通網，近中投公路起點，坐擁都會生活圈。

嘉億建設專案經理蔡沛勳指出，選地哲學也是一種眼光和緣份，交通到那裡，繁榮就到那裡，不只鐵公路交通方便，文教區優勢是很多購屋者的第一選擇，區內學區信義國小、四育國中九年教育免接送；人文綠境環擁，南平公園、健康公園、興大綠園道、江川公園，運動養生親子休閒，綠意為生活品質加分。

購屋者相中「嘉億馥璟」，看好聯外道路連接到西區、南屯等地都很便利，還能快速上中投公路，附近美村南路商圈成熟，黃昏市場及大型連鎖賣場集中在這個區塊，基地周遭綠化環境，生活機能佳。

蔡沛勳強調，一期別墅建案打出優質評價，二期的「嘉億馥璟」，將豪宅林立的台中市七期水準搬來二期電梯別墅，規畫的建築外觀，以大量石材漸層拼貼，垂直木紋格柵，錯層陽台，南區稀有露台電梯別墅，採社區型住宅規畫，不必負擔管理費，加上可停車一到三車位，省下大筆停車位的購置費用。

「嘉億馥璟」還貼心配置六人座電梯，在南區享有七期豪墅的住宅品質，吸引很多換屋族、三代同堂家庭。

打出七期豪墅水準，成本也大為增加，張嘉誠表示，軟硬體設備還有美學理念，大手筆提供五星建材配備，在台中市區能以兩千多萬房價，買到頂級電梯別墅產品，比買社區大樓還物超所值，透天建案獨立門戶，全家人活動空間大不受干擾，增加寬大的互動空間，讓透天別墅在房地產市場銷售紅不讓。

(中時 )