體操女神露骨床照外流爆色誘閨密尪 超正元配私照曝光

體操女神江鈺源爆當小三。(圖／翻攝自微博)

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中時電子報
／綜合報導
疑日江鈺源好友私照曝光。(圖／翻攝自微博)
疑似正宮發文。(圖／翻攝自微博)

大陸體操女神江鈺源近日捲入桃色醜聞，被爆料色誘閨密老公，還傳出露骨床照和對話，清純女孩變一夜之間變小三，引起軒然大波，現疑似是正宮的照片曝光，不少網友都認為比江鈺源還正。

江鈺源被爆料插足閨密婚姻，還設計陷害逼閨密主動離婚，更有她和好友老公的露骨對話流出，「等著我去強姦你」、「射嘴裡」等，讓她一夕之間變人人喊打小三，雖然她本人還未出面回應，但現疑似有一名唐姓女教練在微博轉發爆料文，寫下：「小三，為了自己一時之快不惜拆散一個家庭。」加上她曾和江鈺源合照，被懷疑就是正宮。

她今又發文，感謝所有支持她的人，「謝謝大家，我很好！」她表示事態發展神速，讓她最難受的是，給「體操」帶來負面影響，「而我本人竟也身在事件其中，我非常難過，但更多的是無奈」，她向熱愛的體操道歉，希望能得到的體操同仁理解與原諒，「事出必有因，我只能面對。對於XXX的道德行為，也純屬其個人品行，不代表所有體操人的品行。所以，這個黑鍋請不要給『體操』揹」

雖沒明指，但也間接證實她就是事件主角，而網友也翻查她的私照，發現她美貌不輸江鈺源，讓網友都忍不住說：「你比小三美多了...不知道你老公怎想的」。

(中時電子報)

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