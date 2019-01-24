家人不斷受川普威脅！通俄門律師延後國會作證

2019年01月24日 16:14 中時電子報 吳映璠

原定於2月7日針對通俄門事件再度赴國會作證的川普前私人律師科恩（Michael Cohen），23日表示將延後作證，理由是家人不斷受到川普及其律師朱利安尼的言語威脅。

川普前私人律師科恩原定於2月7日針對通俄門事件赴國會作證，不過23日他突然發布聲明，表示家人過去幾個月來不斷受川普及其律師朱利安尼口語威脅，將延後作證時間。

據紐約時報（The New York Times）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，柯恩昨天透過委任律師戴維斯（Lanny Davis）發表聲明稿指出，在柯恩持續配合檢方進行通俄門調查的近幾周來，柯恩家人不斷遭受川普個人及其律師朱利安尼（Rudy Giuliani）的威脅，因此決定延後赴國會作證的時間。

戴維斯補充，柯恩決定將家人的安全問題至於第一位。

消息指出，柯恩聲明稿中的家人指的是他的妻子與岳父舒茲曼（Fima Shusterman）。

川普近幾個月來持續在推特及電視專訪中公開放話，要檢調單位仔細調查柯恩的岳父，暗示舒茲曼牽涉有組織的犯罪，不過始終未提出證據證明，另外川普也指控柯恩與岳父有金錢上的往來，柯恩隨後已否認這個說法。

舒茲曼曾於1993年被判金融犯罪後獲得緩刑，當時他的犯罪事項與計程車事業有關，而柯恩去年已承認犯下5起旗下計程車牌照事業的逃稅事件，據悉他的計程車事業與岳父有很大關聯。目前不清楚川普所謂的犯罪情事是否與此事有關。

針對柯恩宣稱受到言語威脅，川普昨天回嗆柯恩是被事實威脅。

原邀請柯恩赴國會作證的眾議院司法委員會及監督委員會（House Oversight Committee）主席康明斯（Elijah E. Cummings）表示，他相信柯恩延後作證的決定是出於善意，不過他還是希望柯恩能以其他方式作證，目前康明斯尚未決定要不要對柯恩發出傳票。

康明斯隨後也和眾議院情報委員會主席民主黨議員謝安達（Adam B. Schiff）發表共同聲明，不讓柯恩在國會面前作證從來不在選項之中，更痛批川普與朱利安尼設法恐嚇證人，讓其家人受到驚嚇，並且阻礙他們到國會作證。

柯恩原定於下月7日到眾議院司法委員會及監督委員會，3月6日入監服刑。

柯恩去年11月底承認在莫斯科興建川普大樓的時間點與川普涉入程度的事項上，對國會及檢調小組說謊，當時他謊稱川普正式提名共和黨總統候選人之前就已結束與俄羅斯的業務關係，不過實際上直到2016年6月、川普開始競選活動後，在俄羅斯的計畫都還持續進行中。去年12月中科恩透過律師表示，願公開說明對川普所知的一切。

(中時電子報)