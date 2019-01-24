俄主力戰機一周摔兩架 專家曝光原因了

2019年01月24日 16:16 中時電子報 馮英志

本月對俄羅斯空軍而言，可謂禍不單行。自18日發生兩架Su-34戰鬥轟炸機在空中擦撞事故後，22日又發生一架Tu-22M3遠端戰略轟炸機在俄國西北執行訓練任務時墜毀。面對短短一周內發生兩起墜機意外，雖然俄國防部稱事件是由於不可抗拒的原因造成的，但俄專家認為，這主要是飛行員訓練不足所致。

18日發生兩架Su-34戰鬥轟炸機空中擦撞，四名飛行員中只有一人獲救，而專家認為此次事故及有可能是操作錯誤的問題。

根據俄新社23日報導，18日發生兩架Su-34戰鬥轟炸機空中擦撞，四名飛行員中只有一人獲救，而專家認為此次事故及有可能是操作錯誤的問題，飛行員做一些近距離機動動作的失誤，造成了此次事故。而22日的Tu-22M3戰略轟炸機墜毀則因當時暴風雪驟起，駕駛員仍決定冒險降落導致事故。

報導指出，2016年俄國防部長紹伊古曾表示，俄羅斯空軍缺額1300多人，相信現在飛行員數量仍不足。雖然現在俄軍飛行員飛行訓練時間增加，有的甚至還有敘利亞實戰歷練，但仍有不少飛行員仍缺乏足夠的飛行經驗，在飛行時不免會出現錯誤。而短短一周內俄軍不但損失多架飛機、更失去6名飛行員，其中除了天候因素外，不得不重新檢視人員素質問題。

報導稱，俄空軍專家涅金表示，現在飛行員在訓練中很依賴長時間使用各種模擬器訓練。但在虛擬訓練機器終究只是玩具，訓練效果並不好。他還指出，俄艦載機團大部分時間在模擬航母甲板上著陸，結果2016年兩架艦載機在地中海試圖降落在「庫茲涅佐夫」號航母上時墜毀。因此，飛行員需要更多實際飛行訓練。

(中時電子報)