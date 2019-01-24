蔡英文替何志偉站台 何父告御狀「被柯韓夾殺」

2019年01月24日 16:20 中時 張潼

蔡英文總統今下午陪同北市士林、大同區立委補選候選人何志偉參拜海光宮，何的繼父、民進黨中常委陳勝宏當場也向蔡英文告御狀說，這次立委補選，何志偉被「柯韓夾殺」，盼大家都伸手拉一下，讓他順利當選、不要被夾殺成功。

周日就是立委補選日，北市選情呈現藍綠白三腳督，藍營候選人陳炳甫今邀請前總統馬英九陪同掃街拜票，何志偉陣營也不甘示弱，稍早先在桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅陪同下掃街拜票，接著小英總統也親自出馬助陣，陪同何志偉到海光宮參拜，包括黨內立委吳思瑤、薛凌、民進黨市黨部主委陳正德等人也都現身。

蔡英文到場後，先與眾人一起參拜，接著陳勝宏以海光宮董事長身分致詞表示，支持者與總統的心意，神明一定都看得到，會保佑大家閤家平安、國富民安；他接著也告御狀說，這次參選，大家都看到何志偉被「柯韓夾殺」，所以要拜託大家伸手拉他一下，不要讓他被夾殺、要順利當選。

蔡英文今未安排受訪，但她也在致詞時向現場約百位支持者懇託說，過年前有件事要先做完，就是立委補選，其中，何志偉去年沒有參選北市議員，其實他若參選，一定會選上，但他卻選在民進黨最艱難的時候出來挑戰補選，可見他不怕困難、願意為民進黨打拚，盼大家給他最多的支持。

蔡英文表示，民進黨一路以來有成功，也有失敗的時候，失敗時更要堅定、打拚，去年選完，民進黨全面檢討做的不對或不適合的地方，還有執政團隊也有調整，現在重新開始，希望更貼近民意，更照顧國家跟人民；她強調，這也需要有好的立法委員在立法院，跟執政團隊一起，「最貼近民意的就是我們最需要的。」

(中時 )