福原愛懷胎七月模樣曝光 「這處」美到不科學！

福原愛難得曝光全身照，7月孕肚曝光。(翻攝自福原愛微博)

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中時電子報
福原愛懷孕7個月，但雙腿白皙修長，讓人直呼太美！(翻攝自福原愛微博)

台灣「桌球王子」江宏傑2016年將日本「桌球天后」福原愛娶進門，婚後進度飛快，隔年即迎接寶貝女兒「小小愛」來到，去年10月又宣布懷上第二胎，江宏傑透露這回是「愛醬的前世情人」，幸運湊成一個「好」字，而宣布懷孕同時也決定引退的福原愛，雖仍持續分享生活，但懷第二胎後幾乎不曾曝光過全身模樣，昨兩人參加公司尾牙，愛醬貼出全身照，讓7月肚驚喜曝光！

福原愛夫妻倆昨參加華研尾牙，事後愛醬在微博貼出當晚拍攝的美照，只見懷孕七個月的她，將一頭烏黑長髮放下，穿著白色蕾絲微透膚小洋裝搭配同色短靴，坐在深紫色的沙發椅上，猶如洋娃娃般可愛，而裙下露出的一雙白皙纖瘦小腿意外吸睛，讓人直呼除了孕肚外根本看不出是懷胎7個月的人，被讚「當媽媽了還像個少女」、「腿好細好長啊」。

而吃尾牙也表示總結過去一年、迎接新的一年到來，她也藉機寫下新年新希望，嶄露一貫的正面積極，「不要什麼都沒做之前就說不會，挑戰自己有可能還能找出來新的一面，什麼都要嘗試，做不到再研究在學習，不要自己定下來自己的極限」，不忘標籤最愛的老公江宏傑，喊出新年目標「做什麼像什麼 加油」，相當勵志！

(中時電子報)

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