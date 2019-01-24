大學學測25日起登場 140名特殊考生在台大應試

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旺報

108學年度學科能力測驗（學測）即將於25日、26日連續兩天舉行，今年學測共有461名考生申請特殊服務，有140人在台灣大學試場應試，台大特別開放博雅教學館共27間試場給特殊考生使用。

申請學測特殊服務的考生，障礙種類包括自閉症、學習障礙、視障、腦性麻痺、亞斯伯格、妥瑞氏症、情緒行為障礙、身體病弱等。

台大註冊組主任李宏森表示，今年開放博雅教學館共27間試場給特殊考生使用，其中有7間是單人試場，主要考量部分考生自身或使用的儀器可能會有聲響，避免影響其他人。

李宏森提到，特殊考生可依個人需求，向大考中心提出輔具申請，也可延長考試時間，大多數輔具都是由考生自備，但盲用電腦、語音播放器等涉及試題的設備，則由試務單位統一提供。

李宏森指出，今年有考生因為罹患心臟病，將攜帶供氧設備應試，由於機器會發出聲響，因此安排個人試場。另外也有考生需要攜帶糖水、胰島素、電動輪椅等，台大都會盡量配合。考試當天，也會有台大醫院醫護人員以及救護車在場待命。

李宏森還說，今年有考生因為罹患心臟病，將攜帶供氧設備應試，由於機器會發出聲響，因此安排個人試場，另外也有考生需要攜帶糖水、胰島素、電動輪椅等，台大都會盡量配合。考試當天，也會有台大醫院醫護人員以及救護車在場待命。

108學年度學測共13萬8390人報考，分別於33個考區、89個分區、3409個試場舉行。第一天考英文、國文（選擇題）、社會，第二天考數學、國寫、自然。

(旺報 )

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