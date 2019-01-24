嬰兒出生體重過重、過輕長大後糖尿病風險高2.5倍

2019年01月24日 16:51 中時 鄭郁蓁

足月嬰兒出生體重過輕或過重，成人後得糖尿病風險為一般人的2.5倍。鄭郁蓁攝影

準媽媽懷孕要盯緊自己的體重了！糖尿病衛教學會最新研究發現，足月產的嬰兒出生體重決定成人後的糖尿病風險，呈現U型兩大危險族群，出生體重低於2500公克以下的過輕嬰兒，以及高於4000公克以上的巨嬰，長大後糖尿病風險均比一般體重嬰兒高2.5倍，須在青春期前控好體重才能減緩風險。

台大醫院內科部教授莊立民莊立民教授最新肥胖與糖尿病相關研究發現，嬰幼兒體重預測糖尿病風險呈Ｕ型趨勢，出生體重過輕，長大後的高血壓、糖尿病風險較高；出生體重較重，伴隨肥胖等因素，長大後糖尿病風險較高。莊立民並以這最新糖尿病相關研究發表獲得AASD亞洲糖尿病研究學會學術研究卓越大獎。

莊立民表示，該項研究是分析台灣出生登錄系統的資料庫，發現出生體重低於2500公克以下的足月嬰兒，發生高血壓、胰島細胞功能異常以及糖尿病風險皆高，其原因不明，可能來自基因影響，或者是出生後父母擔心孩子太瘦弱而拚命進補、塞營養，趕進度，結果最後反而過胖有關。

危險天平的另一端則是出生體重高於4000公克以上的巨嬰，伴隨肥胖等因素，長大後胰島素阻抗以及糖尿病風險同樣飆高。

莊立民強調，懷孕期間媽媽的血糖、體重控制將是關鍵，有香港研究就指出，在東方人懷孕進補的習慣影響之下，只有四成孕婦體重增加符合標準，高達4成孕婦補過頭，體重超過建議值，另有2成則是不足，都可能造成負面影響。

若想擺脫糖尿病，莊立民建議，最好趕在青春期之前，尤其2到6歲時BMI就最好保持標準，他舉國外研究發現，肥胖糖尿病者只要接受飲食治療，目標減重15公斤，就有四成六能達到糖尿病緩解，即使不吃藥，糖化血色素也能維持正常。

國內相關研究也發現，台灣兒童青少年糖尿病患近10年持續增加，中華民國糖尿病衛教學會理事長杜思德指出，校園小胖子越來越多是主因，又跟久坐著玩3C、手遊以及愛喝手搖杯飲料等有關。

(中時 )