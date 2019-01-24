春節大魚大肉也要吃健康！桶柑添喜補充維生素C

桶柑富含礦物質、酵素、檸檬酸及大量維他命C、維生素A。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

春節將近除大魚大肉外，也有吃些應景水果添喜氣！八里桶柑因為北部冬季氣候較為濕冷，桶柑果實蓄水能力比較好，相對來說比較不會有乾果現象，口感多汁甘甜，橘紅色外表以及圓球型的果實，相當討喜也有圓融的意象，很適合作為年節送禮的伴手禮。

桶柑採收期因適逢農曆過年，因此又有「年柑」的別稱，在祭祀神明祖先時，傳統習慣會將桶柑疊成「柑塔」，象徵大吉大利，祈求有個吉利的一年。

八里桶柑品質優良，春節拜拜送禮兩相宜，而消費者在市面上選購桶柑，首先一定要挑選果皮薄、光滑且細緻，果實拿起來有沉重感，並且整顆顏色需均勻呈現橘紅色，而大小約在拳頭以下會比較適中，另外要特別注意避免購買果蒂周圍有突起、長厚皮或是呈現偏綠的果實，此種果實比較容易有乾果現象，吃起來汁少，口感較不好。

桶柑富含礦物質、酵素、檸檬酸及大量維他命C、維生素Ａ、葉酸、果膠及可溶性纖維，可以提升人體抗氧化能力。過年大吃大喝，熬夜打牌，記得來顆八里桶柑均衡營養一下！

農業局表示，桶柑因吃起來甘甜多汁，口感清爽解膩，很適合在年節吃了許多高熱量、高油脂食物後食用。今年因氣候狀況良好，桶柑品質相當好，價格與以往相同，約在每台斤50元左右，今年桶柑產季從1月下旬一直到2月初農曆過年，可洽八里區農會。

(中時電子報)

桶柑採收期因適逢農曆過年，因此又有「年柑」的別稱。（新北市農業局提供）

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