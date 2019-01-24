《時來運轉》運彩報報 - 特尾樂春節加碼 投注密技大揭露

2019年01月24日 16:39 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

台灣運彩將在過年農曆春節期間(1/29-2/10)加碼籃球特尾樂獎金賠率，從原本的一尾中獎賠率7倍、二尾70倍、三尾700倍、四尾7,000倍加碼分別至8、80、800及8,000倍，這次的特尾樂加碼投資報酬率的確可觀，建議喜歡運彩的玩家們多多把握機會！

特尾樂是預測籃球比賽個位數字的玩法，經過研究發現很多球隊的進攻節奏與球員得分能力都有一定規律，因此這些球隊的比賽有幾個個位數字是特別容易出現的！以上一季(2017-18球季)例行賽為例，老鷹的尾數4、黃蜂的尾數1、湖人的尾數2以及太陽的尾數7都曾經出現過16次，出現機率高達20%(是隨機出現理論值的兩倍)也就是說假如玩家瞄準這幾個數字投注，每投注五次就有機會中獎並拿到7倍的獎金！上季最誇張的是金塊隊，尾數4出現了18次、尾數5也出現了11次，若是把4和5一起買下，中獎機率可是高達35%呢！

NBA尾數分布

看到這邊的讀者一定很想知道本季特尾樂尾數出現的狀況吧！在這邊向各位報告，本季首推公鹿隊的尾數3以及尾數4，他們到目前分別出現了10次以及12次，占比為22%以及26%，再來籃網的尾數5也出現了10次占比為21%，最後強力建議瞄準馬刺的尾數7，馬刺本季打了48場比賽都還沒有出現個位數字為7的比賽，估計近期非常有機會出現！大家趕緊把握春節特尾樂獎金加碼的好時機多賺點紅包錢吧！

(中時電子報)