影》小黃探車頭迴轉 轎車見狀失控衝民宅成爛鐵

2019年01月24日 17:14 中時 吳敏菁

小黃探車頭迴轉轎車見狀拐衝民宅成爛鐵（記者翻拍）

這車頭探得也太猛了！50歲王姓女計程車司機沿彰鹿路由西往東直行在紅路燈的路口迴轉，車頭緩緩探出，37歲王姓男子駕駛銀色轎車由東往西，看到有車子要駛出，猛地一拐，完全偏離車道，衝向路旁電線縫隙撞爛民宅鐵門，強烈衝撞力道下，轎車更撞成一團破銅爛鐵，現場煙霧四起！

這次發生在清晨24日清晨6點多，彰鹿路五段二巷的車禍，路口是綠燈，王姓駕駛和和許姓司機的酒駕都是零，車禍現場雖然慘烈，但是王男送彰化秀傳醫院急救後已沒有大礙。

37歲王姓男子駕駛銀色，為了迴避迴轉車輛，竟偏離車道，衝向路旁電線縫隙撞爛民宅鐵門，轎車也撞成一團爛鐵。（吳敏菁翻攝）

鹿港警方調查，王姓駕駛當時趕著要上班，駕車直行，在路口看到有輛小黃車頭探出要迴轉，本能地要閃避，方向盤卻一下子偏得太大，從電線桿的縫隙往民宅衝過去，把鐵門都給撞爛了，車子還衝向中央分隔島回彈，橫向停在車道，車頭全毀，衝撞發生轟的巨響，鐵片、玻璃到處砸飛，現場支離破碎。

這段撞車的影片傳出，網友議論紛紛，爭議車禍的原因，有認為車頭探道，才嚇到直行駕駛亂了心神；也有認為轎車駛得太快了，應該不會撞上，卻偏離得這麼大，駕車技術有問題。

鹿港交通分隊長，這起車禍碰撞力道強烈，幸好王姓轎車駕駛有繫安全帶，車上沒有乘客，只是額頭撞傷，沒有生命危險，事故的責任歸屬，還待進一步釐清調查，但民宅飛來橫禍，撞爛人家鐵門也是要付出賠償的責任。

(中時 )

37歲王姓男子駕駛銀色，為了迴避迴轉計程車車輛，竟偏離車道，衝向路旁電線縫隙撞爛民宅鐵門，轎車也撞成一團爛鐵。（吳敏菁翻攝）