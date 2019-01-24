「希望只是白忙一場」嘉縣進行非洲豬瘟疫情演習

2019年01月24日 16:43 中時 張亦惠

嘉義縣家畜疾病防治所演練腳本以在朴子溪發現棄置豬隻屍體為發想，進行非洲豬瘟防疫模擬演習。（張亦惠攝）

嘉義縣家畜疾病防治所演練腳本以在朴子溪發現棄置豬隻屍體為發想，進行非洲豬瘟防疫模擬演習。（張亦惠攝）

嘉義縣進行非洲豬瘟防疫模擬演習。（張亦惠攝）

嘉義縣家畜疾病防治所演練腳本以在朴子溪發現棄置豬隻屍體為發想，進行非洲豬瘟防疫模擬演習。（張亦惠攝）

翁章梁肯定演習逼真並強調「希望演習只是白忙一場」。（張亦惠攝）

因應非洲豬瘟疫情兵臨城下，嘉義縣政府24日下午在永慶高中對面空地舉行非洲豬瘟緊急防疫模擬演習，縣長翁章梁全程參與並表示，全民應落實防疫工作，縣府針對疫情爆發進行跨部會演習，若真的爆發疫情，能熟練地處理，但仍希望演習「只是白忙一場」。

此次演習共動員相關單位及軍警人員共52名，宣示防堵非洲豬瘟疫情決心，嘉義縣家畜疾病防治所演練腳本以在朴子溪發現棄置豬隻屍體為發想，包含斃死豬通報處置、來源場追溯、採樣送檢、屍體處理、防疫消毒、廚餘去化處理等各項SOP流程。

演習結束後嘉義大學獸醫系副教授羅登源講評，演習相當精確、到位，模擬解剖時也有注意屍體血水處理，非常仔細，羅也提醒豬農，要小心飼料添加物，避免染上病毒。

翁章梁肯定演習逼真並強調，防疫最重要的不只是中央、地方與養豬產業的工作，全民更應共同落實防疫工作，共同建置防堵網，「希望演習只是白忙一場」。

(中時 )