海基會就是娘家 蔡英文對陸配溫情訴求

2019年01月24日 17:07 工商 彭媁琳

總統蔡英文今日赴海基會，出席關懷陸配親子春節活動，並共進午餐。相較於「習五點」後的強勢回應，蔡英文今日用軟性方式與陸配交流，她指出，政府的目標就是讓各位姊妹在台灣也有「家」的感覺。大家在對岸有娘家，來到台灣，海基會就是各位的娘家。她也請大家有問題一定要反映，政府都會全力來協助、來解決。

蔡英文表示，過年是一年裡面最溫暖、最熱鬧的節日，也是全家人團圓的時刻，因此今天她特地前來與新住民姊妹們一起相聚，共進午餐，提前歡度春節。

本次活動在海基會公亮廳舉辦，蔡英文指出，這個地點很有紀念意義，公亮是前海基會董事長辜振甫的字號，辜老是提攜後進的前輩，她曾與辜老共事過一段期間，當時她負責兩岸事務，受到辜老很多照顧與協助。今天能以總統身分前來海基會「公亮廳」，別具意義。

蔡英文指出，兩岸關係最重要的就是民間交流，而海基會也扮演了最重要的責任。在場每一位新住民姊妹也都是兩岸民間交流的主角。新住民姐妹的權益，當然是政府優先要關注的事。這幾年來，無論是法令修改或政策推動，還是在工作權益或親屬來台探親的議題上，政府都做了一些具體的改進。

蔡英文強調，政府的目標就是讓各位姊妹在台灣也有「家」的感覺。大家在對岸有娘家，來到台灣，「海基會就是各位的娘家」。她也請大家有問題一定要反映，政府都會全力來協助、來解決。

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