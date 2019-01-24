美吾髮X東森購物推聯名款染髮霜東森獨家銷售

2019年01月24日 16:52 工商 張佩芬

1月25日(五)2120美吾髮BioFIVE植萃染髮霜於東森電視購物47頻道首賣，節目中請來前資深記者陳安儀擔任來賓，分享她的DIY染髮經驗。圖：業者提供

美吾髮攜手東森購物推出聯名款染髮霜-美吾髮BioFIVE植萃染髮霜，美吾髮是業界唯一榮獲「台灣百大品牌」，為台灣第一家生產染髮霜，且符合化妝品優良製造規範的工廠；東森購物是台灣首家電視購物，擁有購物型錄、ETMall東森購物網、手機行動購物、電話行銷、新連鎖事業以及MOD和OTT發展等九大通路，為全方位的虛擬購物通路，雙強跨界結合，搶攻熟齡染髮市場。

根據尼爾森調查，台灣地區染髮劑市場每年高達16.6億，並且有逐年成長的趨勢。美吾髮不論是品牌和廠商種類排名都是第一，市佔率也是最高的雙料冠軍。美吾髮此次與東森購物合作，獨家配方，聯名款美吾髮BioFIVE植萃染髮霜，染髮同時護髮，授權東森獨家銷售，東森購物將運用九大通路，多元平台鋪天蓋地廣銷，線上線下同步銷售，美吾髮X東森聯名款-美吾髮BioFIVE植萃染髮霜，同時將於線下東森自然美門店銷售，並計劃打開亞洲市場。

美吾髮為台灣染髮劑的第一品牌，40多年來專注為東方人的細軟髮質研發染髮霜，護髮又護色，且能有效遮蓋白髮的處方，兼顧不同年齡族群對染髮的需求。美吾華懷特生技集團董事長李成家，親自為美吾髮BioFIVE植萃染髮霜拍攝推薦影片：「我染頭髮已經有20年了，我只使用自己公司出品的美吾髮染髮霜，美吾髮染髮霜讓我看起來更年輕，更有活力。」

除了美吾華懷特生技集團董事長李成家外，東森購物董事長王令麟也親身使用推薦，另外國光客運副董事長王應傑也是愛用者，企業家站出體驗獲得好評，染髮安全有保障。1／25(五)21：20美吾髮BioFIVE植萃染髮霜於東森購物電視47頻道首賣，由購物專家斯容熱情推薦，節目中請來前資深記者陳安儀擔任來賓，分享她的DIY染髮經驗。

美吾髮X東森聯名款植萃染髮霜，加入有「液體黃金」之稱的摩洛哥堅果油(ArganOil)，和超級食物藜麥蛋白，可幫助維持髮色滋潤與保護頭髮，使頭髮更健康，散發自然光澤。獨家的高滲透導色科技可幫助染劑進入毛鱗片內，並穩固附著提供較好的色素滲透效果。

另附獨家專利多功能染髮梳，不論是長髮、短髮、耳鬢等部分，能滿足各種染髮需求。對於染髮最讓人不喜歡的臭味，這款染髮霜採用瑞士全球第一大香氛團隊奇華頓（Givaudan），所精心調配的香氛，染髮過程散發淡淡清香，香氣能帶來愉悅的幸福感受，有助心情和緩幫助睡眠。

(工商 )