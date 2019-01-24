台灣高鐵ARt邁向藝術「心」旅程

2019年01月24日 16:52 工商 陳昱光

由台灣高鐵公司與財團法人國家文化藝術基金會（簡稱國藝會）共同激盪出的「台灣高鐵藝術元年」，第二階段作品《處處—台灣高鐵ARt》24日在高鐵南港站由高鐵董事長江耀宗以及國藝會董事長林曼麗共同宣告啟動。

江耀宗表示，台灣高鐵一向重視數位發展與智慧化服務，這次在國藝會策劃下，將劇場深厚人文底蘊與科技藝術創意共融，完成了高鐵AR劇場─《處處》。

透過「台灣高鐵ARt」App，旅客就可以與藝術家一起創作個人專屬的AR劇場，透過視覺、聽覺、文學的結合，體驗一段與自我心靈對話的「高鐵『心』旅程」。而「台灣高鐵ARt」這個App名字，正是AR科技與高鐵追求4「T」精神，以art（藝術）形式完美呈現的最佳詮釋。

林曼麗指出，《處處—台灣高鐵ARt》是一次難度很高的挑戰，不同於台灣多數公共藝術都是設計可見之物，這次的作品是利用時興的AR技術，讓全台12個高鐵站「處處」皆可體驗，運用現代科技讓藝術更無遠弗屆。

此外，這次結合表演藝術與視覺藝術創作領域的專長，將人們日常生活熟悉的元素組合在一起，在虛擬世界打造出極富詩意的迷你劇場，同時也轉化台灣傳統的籤詩文化，讓每個人都能自由解讀圖像與籤詩、訴說自己的故事，而民眾參與的過程也會是藝術創作的一部分。

「台灣高鐵藝術元年」是由台灣高鐵與國藝會聯手打造的新型態藝術計畫，去年首波出擊，邀請藝術家林明弘在高鐵台中站展示大型窗貼裝置，帶來美妙的光影幻境體驗。隨機出現的藝術車票更令人驚喜，每週末還有戲劇和舞蹈團體的快閃表演等，豐富精彩的活動，讓高鐵站變身藝術展演的場所，在高鐵與「藝術不期而遇」，拉近民眾與藝術的距離，活動深受旅客好評。

第二階段作品《處處—台灣高鐵ARt》，由近年相當活躍的「莎妹劇團」導演王嘉明及「豪華朗機工」導演林昆穎跨界合作，與技術團隊共同創造出可互動體驗的「AR小劇場」。

在4月底前，旅客持手機免費下載「台灣高鐵ARt」App，開啟App便會看見虛擬車站的閘口，閘口上方的看板可選擇人生旅程想理解的「班次」及到達的「車站」，接著按下刷票入口即可掃描車站內或列車上特定的體驗點，例如車站設備、圖標或列車椅背餐盤等等，便能打開心旅程之門，感受一段包含音樂、文字的3DAR動態影像。

此外，掃描高鐵磁票背面或車站上網台桌貼，更可以窺見360度全景的AR動態影像，藉此讓旅客在高鐵旅程中遇見不可見的劇場與內心風景，開啟個人與內心的思考與對話。

「台灣高鐵藝術元年」計畫透過策展方式，在「滲透、擴散及內化」三大核心概念下，思考人與環境的關聯：「滲透」是在不影響高鐵運輸安全的前提下，讓旅客在不經意之處遇見藝術，「擴散」由跨領域藝術團隊打造的AR世界，以高鐵為平台，將台灣的日常元素創意拼組，讓民眾在藝術中與心相遇，下一階段「內化」則將針對高鐵員工設計美感課程，創造科技與人文涵養並俱的幸福企業。

(工商 )