遠航2019年清明節離島航線機位1／28統一開放訂位

2019年01月24日 16:53 工商 張佩芬

2019年4月4日至4月7日清明節連續假期共計4天，遠東航空為滿足離島鄉親返鄉及旅客出遊需求，4月3日至4月8日六天之機位，將於2019年1月28日(一)上午9時統一開放訂位。

2019年1月28日上午9時，官網與訂位中心同步開放訂位，民眾還可以利用超商(ibon、FamiPort)通路或下載遠東航空APP訂位購票，同時歡迎加入遠航APP會員，可即時查詢航班訊息，購票搭機後以搭乘機票之實付金額計算亦可累積點數，每20元可累積1點，每500點於官網購票時可折抵全票票面價100元。

遠航提醒旅客必須於期限內完成開票，清明連續假期禁運期間之機票，限當日當班次有效，最遲於航班起飛前辦理退票，逾期作廢，請旅客多加留意，以確保自身權益。其他相關規定請參閱以下官網訊息連結：http：／／www.fat.com.tw／-／201-9？inheritRedirect=true

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