蔥田裡的餐桌名廚下田 切磋日本大蔥料理

2019年01月24日 16:53 中時 王文吉

赤沐和洋爐端燒主廚陳信航斜切蔥白、蔥綠，用來烹調和牛壽喜燒。（王文吉攝）

TAIKO太鼓主廚陳國欽首度到蔥田展現廚藝，端出「辛口奶油風味」大蔥桂丁雞。（王文吉攝）

爵色法義西廚品牌總監謝一新運用大量海鮮，示範大蔥漁師奶油義大利麵。（王文吉攝）

61歲朱阿結利用稻作休耕期，種植5分地的日本大蔥。（王文吉攝）

61歲朱阿結利用稻作休耕期，種植5分地的日本大蔥。（王文吉攝）

台中豐原盛產俗稱「日本大蔥」的東京蔥，因個頭粗壯，耐煮又具甜度，僅在農曆年前上市。（王文吉攝）

台中豐原盛產俗稱「日本大蔥」的東京蔥，因個頭粗壯，耐煮又具甜度，僅在農曆年前上市。（王文吉攝）

台中豐原盛產俗稱「日本大蔥」的東京蔥，因個頭粗壯，耐煮又具甜度，僅在農曆年前上市，許多日本料理餐廳搶用。豐原區農會今年契作6公頃，24日在大甲溪畔舉辦「蔥田裡的餐桌」廚藝交流活動，邀請名廚到產地切磋大蔥料理，蔥農也開心賺到一頓高檔「割稻飯」！

「來來來，現採現吃！」熱情農民反手從土裡拔出又白又胖的蔥白，輕折一段請廚師試吃。「嗯！真的很甜，後勁蔥辣十足。」TAIKO太鼓主廚陳國欽誇讚現採大蔥口感細緻清甜，無論煮湯、燉肉、快炒或火烤都很適合。

農民隨意拔幾株大蔥，赤沐和洋爐端燒主廚陳信航斜切蔥白、蔥綠，用來烹調和牛壽喜燒，TAIKO太鼓主廚陳國欽端出「辛口奶油風味」大蔥桂丁雞，爵色法義西廚品牌總監謝一新則示範大蔥漁師奶油義大利麵。

現採現煮大蔥料理香噴噴上桌，頓時田裡蔥味四溢，蔥農暫放採收工作，受邀共享佳餚。義務幫忙採收大蔥的農友吳禎翔說，第一次看到有人在蔥田裡煮飯，沒想到「割稻飯」這麼高檔，義大利麵還用干貝、鮭魚卵及海膽等高檔海鮮，跟日本大蔥一起料理，真是絕配。

謝一新表示，日本大蔥的蔥綠較為辛辣，可與乾辣椒，煸製成蔥油，蔥白可烤、可炒，蔥綠與蔥白之間部位口感最嫩，常用於涼拌菜。謝一新說，以前店裡從日本空運進口大蔥，去年首度採用豐原出產的日本大蔥，品質及新鮮度皆獲顧客肯定，今年預計採購100公斤。

大甲溪畔的蔥田擁有砂質土壤，61歲朱阿結利用稻作休耕期，種植5分地的日本大蔥，以潔淨溪水灌溉及施用有機肥，種出來的大蔥白皙肥美。朱阿結說，這種蔥只能在冬天種，而且田裡不能太濕，否則會敗根，許多沒經驗的農友種不起來，有人才剛發蔥苗就夭折。

豐原區農會表示，當地種植日本大蔥已有40年歷史，過去農民都是送拍賣市場，價格大起大落，近年農會輔導農民打出「豐原大蔥」品牌，配合契作保價收購，並透過網購，從產地新鮮直送，讓消費者想吃好蔥不必跑到日本。

(中時 )