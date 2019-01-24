立院寶寶屆齡歡送會 蘇嘉全跟小朋友跳「鯊魚寶寶」

2019年01月24日 17:30 中時 鄭舲

立法院長蘇嘉全今上午出席立法院托嬰中心舉辦的「立院寶寶拜早年暨屆齡歡送會」，蘇嘉全頒發大班畢業證書與福袋，並與小朋友唱跳「鯊魚寶寶」兒歌，向大家一同拜年。蘇嘉全說，看到許多孩子們從一開始哭著進入立法院，再目送他們帶著笑容離開，讓他更加堅定相信排除萬難，開辦托嬰中心是正確的決定。蘇嘉全也與老師們共同發表「愛護兒童反對兒童暴力」宣言，強調托育人員絕對支持暴力零容忍。

蘇嘉全致詞時表示，時間過得很快，當時要成立托嬰中心時，大部分的人都覺得不可能，有些人甚至覺得沒有必要，但是他非常堅持，因為他覺得立委、在立法院上班的員工及記者朋友都非常年輕，包括他辦公室的兩位秘書都在托嬰中心托嬰。

蘇嘉全指出，當父母的人都希望能把孩子帶在身邊，但又必須兼顧上班，如果讓小孩離父母太遠而不能隨時照顧，對上班情緒會有影響，所以在他上任後克服各種困難，用最高的標準，所有設備都經過臺北市政府嚴格檢查後，委託新北市嬰幼兒托育協會經營，並聘主任及老師來為小朋友服務。

蘇嘉全提到，他也是兩個孩子的父親，去年元旦時第一個孫子也出生，今年還會增加兩個小孫子，一個女兒遠在高雄，在北部的女兒也是在上班地點附近找托嬰中心，所以他非常瞭解父母的心情，希望把小孩送到可以被照顧的場所並期盼老師用愛心來照顧小孩。他也說，立法院是第一個在院內成立托嬰中心的公務機關，期待其他機關未來也能提供一個在看得到的範圍內就近照顧的地方，讓員工能放心上班。

畢業生家長代表、國會助理許家華致詞表示，當初她生完小孩後先請育嬰假，結束後因為立法院成立托嬰中心，讓她可以無縫接軌，非常感謝蘇嘉全上任後立刻籌設、成立托嬰中心。許家華表示，成立托嬰中心對幼童父母非常重要，因為新手媽媽不免會緊張，立法院設置托嬰中心讓孩子能就近受到照顧，也給了父母最大的安全感，讓她們能安心上班。

(中時 )