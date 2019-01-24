直搗淫窟　8泰女假觀光真賣淫落網

2019年01月24日 17:23 中時 何冠嫻

2名泰國女子躲在出租套房內。（何冠嫻翻攝）

消防隊員出動油壓式撐開器，才將堅固鐵門破壞打開。（何冠嫻翻攝）

長期以來苗栗市西勢美私娼寮為在地廣為人知的尋歡地點，去年又因網友偷拍介紹並上傳網路，使得苗栗豆干厝的小姐「顏值」掀起譁然。24日凌晨3點苗栗縣警察局兵分多路於頭份、苗栗市西勢美南及中山路地區，查獲許姓、連姓女子與連姓男子3人，涉嫌媒介8名泰國籍女子賣淫。

去年11月網友在YouTube上傳西勢美指南影片，引發各界議論，警方繼去年底大動作掃黃後，專案小組再度發現台灣籍許女、連女及連男涉嫌利用觀光免簽之便，從泰國招募8名來台觀光妙齡女子，並轉輾送至苗栗市西勢美南地區賣淫。

經警方長期跟監、查訪，鎖定連男在苗栗市租下，提供給賣淫女子休息住宿的套房大樓，24日持搜索票前往查緝，但屋內女子將大門深鎖拒絕開門，警方以大榔頭、鐵橇猛砸1個多小時，仍無法破門而入，最後向消防局請求支援，出動油壓式撐開器，堅固鐵門才應聲而開。

警方隨即衝入套房，先是發現2名女子躲在房間被窩，另4名躲在後陽台，同時，另一批警力則在西勢美查獲2名剛結束交易的女子，8人皆為以觀光名義入境的泰國籍女子，全被警方帶回偵辦。

苗栗縣警察局行政科長朱添助表示，泰女供稱每次性交易15分鐘，收費1300至1600元不等，每次實拿700元，但連男、許女矢口否認。問訊後警方依法將8名泰女遣送出境，另外許女、連女、連男3人則皆依妨害風化罪嫌移送檢方偵辦。

(中時 )