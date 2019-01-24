黑貓眼神超兇「攔路打劫」用一腳收服貓奴

網友遭黑貓攔路打劫。(翻攝爆廢公社)

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中時電子報
網友遭黑貓攔路打劫。(翻攝爆廢公社)

有網友在臉書社團發文表示，在出門前被黑貓「攔路打劫」，照片中黑貓眼神超兇的一腳踩在擋風玻璃上，他表示「我不記得我有欠牠什麼啊」，照片一出引起網友熱議表示，「搶劫！給我罐罐」、「這麼兇！好想被搶啊」。

男網友在《爆廢公社》臉書社團上PO文，貼出照片說「你們有看過貓攔路打劫的嗎？」照片中一隻黑貓跳上汽車擋風玻璃前，用超兇的表情看著他，一隻前腳還撐在擋風玻璃上，原PO表示「請問我該怎麼辦？我不記得我有欠牠什麼啊」。

黑貓眼神超兇，一腳還踩在擋風玻璃上。(翻攝爆廢公社)

原PO表示，下車查看後發現，「原來是飼料沒了，來討吃的」他說，前年已經帶黑貓去TNR（絕育）了，黑貓TNR前的小孩也被他帶回家養，不過黑貓不喜歡進家裡，喜歡自由。

網友出門前被黑貓攔路打劫。(翻攝爆廢公社)

文章一出，引起網友熱烈回應紛留言，「搶劫！給我罐罐」、「本喵劫罐不劫色」、「這麼兇！好想被搶啊」、「覺得就是欠罐了」、「不要欠過年唷」、「那個表情就是在告訴你，快去買罐罐不然不放車」、「從牠堅毅眼神裡我們明白，罐罐要隨身攜帶的重要」、「養我！現在！」還有網友留言「牠來實施探視權，還不放牠去看小孩」。

(中時電子報)

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