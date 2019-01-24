影》挑戰美F35防禦戰略 陸首曝東風26發射實況

2019年01月24日 17:14 中時電子報 楊幼蘭

東風-26飛彈

五角大廈最近才公佈「飛彈防禦評估」（Missile Defense Review），強調中、俄，伊朗與北韓巡弋飛彈和彈道飛彈與日俱增，可能威脅美國安全。央視23日就在《軍事報導》中，首度展示了「關島殺手」東風-26飛彈發射的畫面。

美國空軍與飛彈防禦署（U.S. Missile Defense Agency）正檢視將F-35戰機加入彈道飛彈防禦系統的可能性。美方認為，F-35戰機的感測系統很強，能偵測飛彈的紅外線特徵，而機上電腦則能辨識來襲飛彈的位置。此外，它還能針對以網絡為中心的作戰，傳輸追蹤數據給聯合部隊。

不過，解放軍隨即展現了東風-26的實力。據《觀察者網》與《防務部落格》（Defense Blog）24日報導，央視公佈的影片顯示，東風-26飛彈旅201單元發射了一枚實彈，打擊假想敵方目標。

除了發射畫面外，央視也罕見展示了飛彈吊裝，彈體細節，發射室細節和駕駛室細節等。畫面中可見東風-26彈頭採多錐體加4個小翼設計，具有良好的氣動能力。分析指出，這意味它具備高速飛行中機動變軌的能力，並擁有末端精確導引打擊能力，大大提高了打擊效能。

這次訓練進行了實戰化檢驗，火箭軍在發射飛彈前，受到藍軍電磁干擾，陣地遭襲被毀，面對這些突發情況，他們立即加以因應，成功完成飛彈發射訓練

據央視報導，發射這枚飛彈的是駐紮在河南的火箭軍飛彈旅。去年年末，全旅千人百車移防西北大漠，在內蒙古進行了為期兩個月的駐訓。而這是火箭軍機動飛彈部隊的常態化訓練之一，從2017年起，火箭軍便多次全旅移防大漠，進行陌生區域駐訓。

東風-26因射程達4,000公里，精準度高，打擊範圍已經涵蓋關島，並具有戰略威懾力，可威脅美國陸上與海上軍力，因此有「關島殺手」之稱。

分析指出，從先前的新聞報導畫面中，東風-26飛彈旅和其他中程彈道飛彈旅一樣，列裝了18枚彈道飛彈。而這已經超出美國國家航太情報中心（NASIC）2017年年底報告的數字，美國空軍認為，中國目前只有16枚東風-26彈道飛彈。

(中時電子報)