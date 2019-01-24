Prada助理躍升女主角！梅莉史翠普讚艾蜜莉布朗充滿魅力

2019年01月24日 17:17 中時 潘鈺楨

梅莉史翠普。（迪士尼提供）

迪士尼在1964年曾以經典作品《歡樂滿人間》在獲得13項奧斯卡提名、贏得5項大獎，是迪士尼影業創立至今獲獎最多的傳奇作品。2019年再度推出續集《愛．滿人間》，邀請奧斯卡最佳影片《芝加哥》導演勞勃馬歇爾執導，奧斯卡影后梅莉史翠普、影帝柯林佛斯、音樂才子林曼奴爾米蘭達攜手演出，更找來英國知名女星艾蜜莉布朗，演出這位世界上最富盛名的魔法褓母-瑪莉包萍。

有趣的是《愛．滿人間》是艾蜜莉布朗與梅莉史翠普繼《穿著Prada的惡魔》、《魔法黑森林》後的第三度合作，事隔13年，艾蜜莉布朗從梅莉史翠普身旁的小配角，演技大躍進變身成電影女主角。艾蜜莉布朗在《穿著Prada的惡魔》飾演心機又倒霉的首席助理，當時就梅莉史翠普就曾誇讚艾蜜莉是她合作過的年輕女演員中最棒的一位，兩人因戲結緣成了多年好友。在三度合作後，梅莉史翠普更加認同這位後起之秀，她表示：「艾蜜莉的表演非常成熟，完全有能力駕馭電影裡的明星角色，就像《愛．滿人間》裡的瑪莉包萍。」

梅莉史翠普認為，艾蜜莉布朗能成為一個好演員並不是因為對於工作的責任感或是野心，而是她獨有的個性，她解釋：「因為她很聰明，知道每個步驟該如何精準的執行。即使是內心感性的部分，都能因為她的智慧和幽默感而變得與眾不同。」對於艾蜜莉布朗在《愛．滿人間》裡的表現，梅莉史翠普讚不絕口表示：「這整部電影和所有的歌曲都是為她量身訂作的，她絕頂聰明又美麗，身上還有著學校裡教不了的東西，一種天生的魅力。我不知道還有誰能像她一樣，在銀幕裡如此充滿魅力。」受到梅莉史翠普如此的讚賞，艾蜜莉布朗也不負所望，以《愛．滿人間》裡的表現獲得金球獎最佳女主角提名，演技精湛的兩人這次在《愛．滿人間》中飾演個性迥然不同的魔法表姐妹，兩人默契十足的影后級演技在大銀幕上激發出的火花讓人期待。

《愛．滿人間》備受期待的不只是艾蜜莉布朗與梅莉史翠普的影后級演技較勁，當中最令人期待的是電影中的音樂。《愛．滿人間》導演是曾獲四項艾美獎、六次東尼獎提名，曾執導奧斯卡最佳影片《芝加哥》的名導勞勃馬歇爾，更邀請曾獲多座葛萊美獎、東尼獎與艾美獎的傳奇大師MarcShaiman操刀電影配樂，並找到東尼獎得主ScottWittman共同作詞，兩人為《愛．滿人間》創作九首新歌之外，還為電影創作了一個新的原創樂譜，為這部延續迪士尼傳奇之作的年度電影，打下完美而雄厚的音樂基礎。《愛．滿人間》入圍本屆奧斯卡四項大獎之中，就包含了「最佳電影配音」、「最佳電影原創歌曲」兩項重要的音樂獎項。而電影當中最重要的一場戲甚至足足籌備了一年，在電影中扮演點燈人傑克的林曼努爾米蘭達演唱了〈TripALittleLightFantastic〉這首歌曲，當中至少動員50名舞者以及極限運動BMX賽車，在熱鬧盛大的音樂中增添了動感且魔幻的氛圍，再度以音樂的神奇魔法為全球觀眾帶來歡樂及希望。

電影敘述大蕭條時期的倫敦，人心惶惶，處處可見蕭瑟寂寥，班克斯一家更是壟罩在低氣壓之下，三個孩子因為喪親之痛，鬱鬱寡歡，父親麥可班克斯束手無策，就在他幾乎失去所有希望的時候，神奇的魔法從天而降，麥可兒時的褓母瑪莉包萍驚喜現身！瑪莉開朗樂觀、充滿活力，還有許多古靈精怪的主意，而她的出現，彷彿是一道清新曙光，讓低迷許久的麥可和三個孩子，有機會走出陰霾傷痛，找回笑容重新去愛。電影將於2019年2月1日在台上映。

(中時 )