春節將至 北市消防局南山廣場強化公安演練

2019年01月24日 17:18 中時 胡欣男

消防局今天在萬華凱達飯店消防演練。（消防局提供）

座落於信義計畫區精華地段的台北南山廣場，結合購物廣場、辦公室及餐廳等公共空間，是北市第二高商辦大樓，獨特建築設計成為臺北市的新地標。隨春節連假將近，消防局評估屆時將有大量民眾前往消費，今天特地在該處舉辦消防演練，確保春節公共安全。

消防局表示，演習模擬商場攤位因電線走火發生火警，南山廣場立即啟動自衛消防編組機制，動員合計約210名場所員工進行初期搶救演練，藉此檢驗防災中心的通報及聯繫能力，同時也教育員工間互相支援及合作能力，使編組人員熟悉通報、滅火及引導人員避難疏散之要領，消防局也配合動員各式消防救災車計18輛，人員100名參與演練，以強化高層建築物火災搶救、及大量傷病患處置等技術。

另外，消防局也在在萬華區艋舺大道的凱達大飯店辦理火災搶救演練，希望讓民眾平平安安上街去、快快樂樂迎豬年。

消防演練情境假設飯店9樓客房因房客過度使用電源造成插座短路起火，火勢及濃煙迅速蔓延，適逢春節期間飯店訂房幾乎全滿房客人數眾多，飯店員工立即以電話視訊119APP通報119及啟動火警發信機，並按照平時自衛消防編組之任務分工，從事通報、滅火、避難引導、安全防護及救護等任務分工配合展開各項搶救及逃生行動。

同時，消防局獲報立即派遣救災車輛前往救災，車輛到達現場立即執行人命搜救、滅火搶救及救護。演練項目包含「飯店自衛消防編組演練」、「鐵捲門破門搶救演練」、「傷患救護演練」、「高空作業車救援及射水滅火演練」及「垂直救援演練」。藉此演練提高飯店業者及員工火災搶救應變能力，並強化消防同仁部署搶救效能，維護民眾生命財產安全。

消防局表示，為提供民眾旅遊住宿安全，除平時要求本市各飯店業者依規定辦理自衛消防編組演練外，更希望能在春節期間，加強重視飯店員工自衛消防編組應變能力及防火管理觀念；也希望藉由本次演練提醒民眾平時養成良好用火用電習慣，電線插頭勿使用分接插頭及同時使用多種電器，以免造成電線負載；另入住飯店時，應先了解逃生動線，以確保自身安全。

(中時 )