超傻正宮林昀希 竟把犀利小三引進家門！

林昀希劇中被許騰介背叛。（三立）

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林昀希劇中被許騰介背叛。（三立）

三立都會台八點華劇《必勝大丈夫》正熱播中，林昀希飾演幹練攝影師的職業婦女，卻遇老公許騰介的背叛，勾搭漂亮女助理林萱瑜，身為正宮的林昀希卻毫無察覺，甚至主動邀請女助理當保母幫自己顧小孩，反讓小三與老公有更多相處機會，甚至藉機攏絡小孩的心，讓網友看得膽戰心驚直呼「也太引狼入室了！」、「林昀希也太傻了吧！」而小三還不安份地頻頻使出小動作，想讓正宮發現，各種心機行徑也讓網友想到《犀利人妻》中的經典黎薇恩，讓人恨得牙癢癢。

其實林昀希在上部作品《姊的時代》中是飾演無害小三角色，與女主角鍾瑶的未婚夫藍鈞天產生愛情，發展一段不被允許的愛戀。這次在《必勝大丈夫》中林昀希角色大翻轉，飾演遭逢老公外遇的正宮，並且遇到手段高超的小三襲擊，反差極大的角色設定，讓網友笑說：「上一齣演小三，這次遇到個超心機的踢鐵板了吧！」

在現實生活中面對愛情，林昀希表示很討厭小三，也絕不允許自己介入別人的感情，她自認與劇中黃天虹的個性非常不一樣，會懂得尋求身邊好友和家人的陪伴。也曾遭遇過情變的她表示，當時情緒真的很難受，情緒擺爛一個月，只能靠著運動與每日滿滿的行程轉移注意力，並且透過藝術治療發現自己的問題與盲點，慢慢地走出情傷。

她回憶：「由於睡不好，我每天眼睛都是腫的，每天都把自己的時間塞滿滿的，起床後到游泳池報到，在水裡可以讓我思緒變得清楚、也讓自己安靜下來。」當時她還上關於藝術治療的課程，心理諮商師會給畫布和壓克力顏料，在三個小時裡隨心創作，等結束後諮詢師會透過作品和她一起聊現在所面臨的狀況。

林昀希以過來人的經驗表示，面對情傷或是困難的人千萬不要一個人躲起來療傷，因為有時容易鑽牛角尖鬼打牆，當承受不住了一定要對外求助，並允許自己能有各種情緒抒發，這才是健康的。

(中時 )

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