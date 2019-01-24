李昌鈺拍戲零NG 蔡淑臻翻垃圾找證物超崩潰

2019年01月24日 17:21 時報周刊 張毓琪

製作人顧超(左至右)、李夫人、李昌鈺博士、李博士的姐姐和中視總經理胡雪珠一同出席《鑑識英雄II正義之戰》記者會。中視提供

國際神探李昌鈺博士首度參與台劇《鑑識英雄II正義之戰》演出，今(24日)日偕同女主角蔡淑臻一起為戲造勢，他提到因為劇名有「鑑識」二字引起他的注意，加上製作人三顧茅廬頻頻致電邀約，他才接下戲約，並擔任戲劇總督導的角色，這也是他首部台灣戲劇作品。

劇中他飾演國際神探一角，拍攝過程沒有NG，除了行程時間不允許，再者台詞都是跟他最擅長的鑑識領域相關，一起拍戲的蔡淑臻也說：「博士說的甚至比台詞更準確、更豐富，拍完導演都說OK。」首度和李昌鈺博士合作，蔡淑臻透露緊張多於興奮，一度擔心飾演刑警這角色時，覺得會被博士監督，但拍片現場他非常親和，且博士在鏡頭前豪不緊張，拍攝時看到蔡淑臻聽他講故事講到入迷，竟自行加台詞「還不趕快去！」提醒她進行下個動作。

李昌鈺博士的親和力也展現在記者會上，當主持人問他下次是否會再拍戲時，他逗趣的搖搖頭，還問在場的人是否知道他的年紀，今年已經81歲的他，但每天仍工作14到16個小時，「人年紀越大，時間就越寶貴，我實在有太多事要做，演戲不是我的專業，我的專業是為無辜的人講話。」他希望透過《鑑識英雄II正義之戰》這部戲，讓大眾有機會了解默默無聞的鑑識人員，也希望戲劇是有教育意義，讓觀眾從中學到做人做事的道理，而年輕人也能獲得啟發。

李昌鈺之前也曾拍攝美國電視劇《TraceEvidence》3年，該劇拍攝的是實際案例，需回到案發當地，他透露一開始還很開心，但拍攝節奏不像台灣這麼快，有時光一個走位，就喊卡了13次，但他當成是挑戰，他沒有做過的事就會想嘗試，像是在66歲時，挑戰了高空彈跳，去年80歲時，則登上長白山頂。李昌鈺整個人洋溢著活力，他說自己並不養生，只是保持良好的生活習慣。

蔡淑臻在劇中飾演刑警，她印象最深刻的戲，是和周孝安一起從垃圾堆中找出證物，「劇組找了一處餐廳的後巷，要我們真的從大型垃圾桶中去翻找，味道很可怕，但因為是拍戲不能戴口罩，那場拍完兩人超崩潰。」

蔡淑臻飽受肌筋膜疼痛症候群所苦，這部戲拍攝時常有快跑的動作，有時還得在身上架設10公斤的機栻，導致肌肉受傷加劇，如今已恢復8成。她正嘗試乾針治療，透露每次插針異常痛苦，多次大哭，但為了練回肌肉，再痛她也忍。蔡淑臻與李昌鈺博士共同合作的《鑑識英雄II正義之戰》預計3月27日起周一至周五晚間8點在中視頻道播出，3月8日起周間晚上8點則會先推出《鑑識英雄I》。

(時報周刊)