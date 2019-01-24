李毓芬時尚琴逢笛手 挑戰單車褲最擔心下體線條

2019年01月24日 17:20 中時 陳張眾

女星李毓芬受FENDI之邀演繹2019早春系列，並十分中意身上造型的中性氣質，穿格紋西裝12萬2000元、褲裙8萬3900元、穿棕色圖騰高跟鞋3萬4900元，拿PeekabooX-LiteRegular手袋13萬元。（陳俊吉攝）

FENDIBaguette手提肩背包，8萬4900元。（FENDI提供）

FENDI粉色休閒鞋，3萬500元。（FENDI提供）

FENDIMonTresor水桶包，8萬1000元。（FENDI提供）

FENDI造型涼鞋，2萬6000元。（FENDI提供）

女星李毓芬今受義大利精品FENDI之邀，演繹品牌最新2019早春及春夏系列。十分喜愛時尚的她，自認在私服領域勇於挑戰，除了中筒靴外，沒有什麼不能駕馭的單品。但當一看到FENDI春夏推出的貼身單車褲時，她先是信心滿滿回答可穿去做運動，但當被問到是否敢穿著全套造型上街時，她停頓了一下，並語帶保留得改口，會在意自己大腿和臀部的線條，並說：「緊實的時候比較好看。」可見未來春夏的流行趨勢裡，也有令她感到苦手的大魔王。

透露本來就很喜歡FENDI的她，倒是很中意身上一襲窄筒褲搭裙裝的率性造型，還反覆稱讚整體中性裡帶有氣質的特點。李毓芬表示私下時常會在網路上購物，但因台灣氣候較為溫暖，她習慣挑選較為輕薄的單品入手，連冬天都會以洋蔥式的穿法達到保暖效果。

2019春夏，FENDI創意總監KarlLagerfeld也把我們帶到一片充滿熱情陽光的都市叢林，並盡情發揮拿手的二元性好戲。印著鸚鵡、動植物等度假圖騰的服裝，採用網眼、PVC等機能布料打造，酒紅、橙黃等亮眼色調，搭配抽繩、金屬釦環等細節，為整體增添活力。配件方面，90年代紅極一時的Baguette「法棍包」強勢回歸，壓印FFLogo的超大號尺寸新款，則為整體注入街頭靈魂。

2019春夏男裝系列中，品牌創意總監SilviaVenturiniFendi則找來藝術家NicoVascellari攜手合作，將「FENDI」、「ROMA」字樣玩轉為「FIEND」（惡魔）「AMOR」（愛情）等詞，印著品牌靈魂人物卡爾拉格斐的鬼牌，也被重新命名為「JoKarl」，伴隨青蛙、蛇等印花呈現品牌的不羈血液。

(中時 )