誓死抗豬瘟！遭罰外國客未繳清罰款 首度禁入境

豬瘟最新狀況 農委會記者會說明
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農委會今（24）日宣布，外籍旅客自疫區違規攜帶豬肉品入境遭罰20萬元，若未當場繳清罰鍰即拒絕入境。（游昇俯攝）

非洲豬瘟防疫加強力道！農委會今（24）日宣布，外籍旅客自疫區違規攜帶豬肉品入境遭罰20萬元，若當場未能繳清罰鍰，首次拒絕其入境，並強制其出境。拒絕入境對象排除我國國民，以及可掌握其動向，取得在台居留身分之陸生、陸配、陸企及新聞媒體人員。新辦法將自今晚午夜12時一過立即生效。

農委會副主委黃金城剛召開記者會，做了以上宣布。他並表示，農曆春節期間，國人或陸配、外籍旅客回台，不要攜帶肉品來台。

他並舉例表示，從江蘇等帶進來的肉乾、香腸，因已是熟食，仍驗出病毒核酸，沒有毒性了，但若是未經煮熟的肉品，被帶回台，又流到廚餘，即可能造成感染。

黃金城說，農委會迄今已開罰18件，但有的是外國客、國人的配偶，被罰後離境，沒有繳交罰款，而成為防疫漏洞，農委會原本規畫其第二次來台時拒絕入境，現在決定加強力道，首度針對這樣的旅客，要求當場繳清罰款，否則拒絕入境。

移民署表示，這類外國客在過去3年有從非洲豬瘟地區，違規攜帶肉品來台被發現，且經裁處20萬元，而無法當場繳清罰款者，該署會依法拒絕其入境，並強制其出境，並列為拒絕入境黑名單，期限可高達5年。

不過，移民署說，此措施會排除國民、居留及長期在台灣地區停留大陸地區人民，包括陸配、陸生、陸企及新聞人員，因這些人員長期在台停留，未來可追繳罰鍰，加上他們在台連結性高，所以排除。

(中時電子報)

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