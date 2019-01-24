周星馳監製導演 《美人魚》終於游上電視螢幕

2019年01月24日 17:24 時報周刊 張毓琪

周星馳作品《美人魚》創下大陸電影史上第一部破30億人民幣紀錄。衛視電影台提供

衛視電影台日前發佈春節9天9部首播影片，但有一部片名遲遲不公佈，準備安排在除夕作為驚喜場，觀眾打開電視收看才會知道；此消息一發布引起電影迷們一陣討論猜片之外，也紛紛私訊詢問小編到底是哪一部。

在萬眾矚目下，衛視電影台應觀眾苦苦哀求提前揭曉答案，除夕當晚的神祕場，將會是當時無緣在台灣戲院見觀眾、由周星馳監製、編劇兼導演、在大陸創下33.9億票房紀錄的《美人魚》，今年除夕夜全台觀眾終於可在2月4日周一晚間9點，打開電視61頻道就可以看到這部精彩爆棚的喜劇電影。

《美人魚》由鄧超、羅志祥、林允主演，尤其羅志祥在片中章魚哥的誇張造型，加上搞笑的演出，上映後好評不斷，讓觀眾見識到他的搞笑功力。這部電影在中國大陸上映時，曾創下大陸電影史上第一部賣座超過30億人民幣的超夯紀錄，隔年才被《戰狼2》打破。女主角林允則是跌破一堆人眼鏡，年僅18歲的她不但一出道就受被星爺相中擔綱演出女主角，而且成績大鳴大放，成為繼張敏、莫文蔚、邱淑貞、朱茵、張柏芝、舒淇等之後，最新一代的星女郎。春節期間，觀眾不僅可在電視上看到林允在《美人魚》中驚豔的演出，情人節還可見到她和王大陸的最新電影作品《一吻定情》。

衛視電影台新春期間每晚9點9部全台首播影片如下：

1.2／2(六)急凍行者(下卷)

2.2／3(日)小年夜黃金兄弟

3.2／4(一)除夕美人魚

4.2／5(二)初一鬥魚

5.2／6(三)初二切小金家的旅館

6.2／7(四)初三李宗偉：敗者為王

7.2／8(五)初四瑪麗與魔女之花

8.2／9(六)初五L風暴

9.2／10(日)初六暹羅訣：九神戰甲

(時報周刊)