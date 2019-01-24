金門2人獲「鳳凰獎」消防楷模精采紀錄

2019年01月24日 17:45 中時 李金生

鄭志偉（右）、楊俊偉（左）均將得獎的榮耀歸於全體消防團隊。（李金生攝）

金門縣消防局災害預防科長鄭志偉、金城義消副分隊長楊俊偉以專業工作表現，同時獲得「第20屆鳳凰獎」殊榮，楊肅凱局長肯定2人做為全國消防楷模，在金門消防史上留下精采的一筆。

他們2人日前赴台接受消防署長陳文龍、行政院長蘇貞昌頒獎表揚，並晉見蔡英文總統。縣消防局今天再舉行記者會，與鄉親分享得獎的榮耀。

鄭志偉在1998年警專畢業，從基層消防隊員做起，2年後保送中央警察大學，2001年畢業分發金門服務，歷任分隊長、課員、副大隊長、課長、科長等職務，從事消防專業已逾20年，期間曾獲2014年全國績優研考人員及金門縣2017年度績優消防人員，還曾2度榮獲「台灣健康城市暨高齡友善城市」獎項，並從戶口名簿得到靈感，設計出全國獨一無二的「護」口名簿夾鏈袋，努力創新和成果廣受矚目。

老家在台南柳營的鄭志偉在1次公教聯誼活動中，與來自台南白河，在古城國小任職幼兒老師的另一半相識，2人共譜戀曲和組成小家庭，將金門當做他們的新故鄉，在不同的專業領域奉獻心力。

自家經營水電五金行的楊俊偉，父親早年也是金城義消分隊長，他從小耳濡目染，也在2003年加入義消行列，從基層隊員做起，歷任隊員、小隊長、幹事、副分隊長等職務，至今已逾15年，協助消防及救災勤務高達數百次，曾獲金門縣優秀青年楷模、績優義消人員，火裡來、水裡去，到處可見他奔馳的身影，深獲同仁和鄉親好評。

去年9月金城鎮東門圓環發生1起車禍，家住附近的楊俊偉火速趕抵現場，協同輪休經過的金寧分隊隊員許凱嵐，合力搶救受困車下，失去生命跡象的女大生，最終成功挽回1條寶貴生命，更讓鄉親印象深刻

他們均將得獎的榮耀歸於全體消防團隊，感謝長官的愛護與同仁的謙讓，自己才有機會參加「鳳凰獎」甄選，也感謝家人的支持與鼓勵，才能無後顧之憂，全心全力在消防工作上打拼。

(中時 )