高麗菜預警系統從播種開始 種苗商：要有誘因

2019年01月24日 18:04 中時 周麗蘭

農糧署副署長蘇茂祥（前排中）與雲林、彰化地區種苗業者座談能否把高麗菜苗預警提前至播種就通報。（周麗蘭攝）

高麗菜近2年生產過剩導致價格崩跌，農糧署24日邀集種苗業者在雲林分署開會，希望預警系統能夠在業者播種下苗時就展開，因涉及商業機密以及統計人力問題，種苗業者希望有更大的誘因，讓大小業者都願意配合，預警也才能更精準、有意義。

農糧署副署長蘇茂祥指出，農糧署過去的預警系統相當成功，去年九月從種苗數量推估種植面積預警十一月會發生產量過剩情形，結果確實發生，農民的意見是，預警的時間太遲，來不及取消菜苗。

蘇茂祥說，育苗業者從灑種育苗長成出售約30天，業者才把銷售菜苗數量通報農糧署，亦即農民在播種30天後得知預警，他們希望育苗業者在播種時就能夠掌握數量，使預警制度提早，邀集種苗業者探討可不可行，如何使預警系統更精進。

蘇廟祥表示，高麗菜總共有40多家育苗場，農糧署是一旬一旬（10天）發佈，如果農民預知種苗銷售過多了，就減量種也可以。

台灣蔬菜育苗協會理事謝希文表示，農民種植高麗菜時，也是種苗業者的旺季，人手嚴重不足，如果從播種就開始申報一定會增加工作量，但也不能因此漲價，希望政府讓有配合登記制度的育苗場有獎勵措施，育苗場就會想要轉型升級進入資訊化的時代，對農政單位要掌握訊息也比較明確也更加精準。

謝希文坦言，不少育苗場認為播種量是商業機密，他認為需要誘因鼓勵，例如媒合每一棵菜苗的獎勵多少，如此一來不管大小業者都會願意在保密條件下通報灑種量。

謝希文說，種苗業者也希望農民種菜可以賺錢，他們賣原料的才可永續經營，種苗訊息公開透明讓農民回到市場自由機制，收集資料自行判斷是否要栽種是件好事。

(中時 )