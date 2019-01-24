超商結合自助洗衣！「全家」改寫業態遊戲規則

2019年01月24日 17:44 工商 劉馥瑜

全家自助洗衣複合店位於三重住宅區，共42坪，其中，9坪為自助洗衣區。圖／業者提供

全家執行副總吳勝福（中）看好國內自助洗衣市場，認為該店型有機會快速複製。圖／業者提供

全台首家全家自助洗衣複合店，設備來自日本，有5台洗烘機、2台雙層烘衣機，以及1台貨架販售清潔用品等。圖／業者提供

全家自助洗衣複合店外觀，兩側都有招牌，可清楚辨識超商＋自助洗衣兩種機能。圖／劉馥瑜

全家自助洗衣複合店主打智能化、自動化，跟一般傳統投幣式自助洗衣店不同。圖／劉馥瑜

台灣便利商店總數超過1萬家，密度僅次於南韓，位居世界第二，在高密度、高競爭的環境下，國內超商功能也堪稱世界最多。「我們在做的事，就是讓未來的便利商店能力更強！」全家執行副總經理吳勝福，23日在全家自助洗衣複合店開幕記者會上，用此話作為結尾。

以此為出發，全家23日在新北三重開出全台首家「自助洗衣複合店」，主打智能化、自動化的自助洗衣模式，如手機APP查詢空機、掃描QRcode結帳，還有系統自動簡訊通知等，不僅是國內外超商複合店首創（連母公司日本全家都還是傳統投幣式自助洗衣複合店），更是自助洗衣業從來沒有過的營運模式，重新改寫業態新遊戲規則！

吳勝福說，超商最大的強項就是「系統」，將複雜的事「簡單化」，同時讓它「穩定」運作。此次全家與6家廠商合作，透過IoT物聯網技術，將洗衣烘衣機台與全家會員APP、結賬系統、簡訊平台等串連，以智能化及自動化的方式，突破傳統自助洗衣店的窠臼，吳勝福說，這就是在建立同業「進入障礙」，也大幅提高「可複製性」。

看好國內自助洗衣店市場持續向上，平均一年新增100～120店，全家自助洗衣複合店今年有機會開出10家以上，鎖定小坪數的住宅區、套房多的學區，以及小家庭、單身、學生等對自助洗衣烘衣需求度較高的客群。

目前全家已開出的複合店型，店數最多的是天和鮮物7家（包含超商餐廳），其次是韓式炸雞bb.qCHICKEN5家，大樹藥局4家，Letscafé品牌旗艦店1家。自助洗衣複合店今年甫推出，就挑戰雙位數以上的開店數字，有機會成為目前全家複合店中，發展連鎖最快的店型。

除了洗衣烘衣機台來自日本外，全家自助洗衣複合店有幾大主要特色：

一、清洗過程：從注水、給皂、洗衣到烘衣一台搞定，不用自帶清潔劑，還有免費的1分鐘「預洗」功能，衛生度更高。

二、結帳方式：免帶沈重的零錢，只要在機台掃描QRcode，或現場操作機器列印小白單，再拿到櫃檯結帳即可，有現金、電子票證、行動支付、信用卡等逾30種支付方式。

三、時間成本：出門前可用手機APP查詢空機狀態，確認有空的機台再出發；清洗過程中可在店內等待，若要先離開，系統也會在洗完前5分鐘發出簡訊通知，再到店取衣即可。

四、安全方面：有超商店員24小時駐點，還有攝影機，降低衣物被偷走的可能性。

針對全家複合店的下一步？吳勝福說，思考複合店型時，不只看消費者現在所需，也看未來十年的需求是什麼，他認為，在高齡社會跟少子缺工的大環境趨勢下，結合智能化、自動化的生活服務產業，將是可著力的新機會點。而究竟是怎樣的生活服務？吳勝福賣個關子，要消費者拭目以待！

(工商 )