旗津國中1人1指印 幫視障同學彩繪感動豬

2019年01月24日 17:43 中時 林宏聰

高市教育局、高美館、學學文化創意基金會合作「感動生肖系列展覽」，邀全高雄學生創作「感動豬」彩繪，其中，旗津國中二年級廖紘偉的作品很不一樣，他由於基因病變，去年視力驟降，幾乎全盲，但他從未封閉自我，去年參加高市特殊運動會，在游泳比賽勇奪6面金牌，這次堅持親手創作感動豬，班上同學全部來幫忙，1人1個手指彩印，代表對他的關心，媽媽也在豬作品的眼睛上，印上2個黃色彩印，象徵意義非凡。

廖紘偉罹患雷伯士基因遺傳疾病，視力原本正常，去年驟降至只剩0.01，幾乎是全盲，但他照樣激勵自己，去年挑戰最愛的游泳，在高雄市特殊運動會一路從國中組比到成人組，囊括蛙式、自由式100公尺與200公尺等賽事共6面金牌。

廖母黃爾玲表示，國內雖有不少同病症失明患者，但已知只有1人透過藥物治療痊癒，不過藥物來自德國，台灣要價非常高，1個療程需要300多萬元，廖紘偉的父親是環保局約雇清潔隊員，兒子病發後媽媽也辭職在家照顧，龐大醫藥費對家庭是沉重負擔。

班導師張玲雅說，廖紘偉參加「感動豬」彩繪活動，即使無法目視，仍堅持親手完成作品，旗津出身的他喜歡大海，因此大量使用藍色代表海洋，同學們也伸出援手，紛紛在作品上貢獻彩色指印，媽媽更特別在感動豬的眼睛上點了2個彩印，希望兒子有朝一日恢復正常視力。

廖紘偉表示，突然看不見時，心中其實很害怕，幸好同學、老師們不斷鼓勵，還有家人從旁關懷，讓他重拾信心，也不覺得自己有什麼不足，未來會繼續用功學業，不讓關心他的人失望。

旗津國中校長張振義指出，教育部政次范巽綠、高市教育局長吳榕峯也得知廖紘偉的狀況，對他勇於挑戰人生相當感佩，均表示將商請高市衛生局等單位提供他更多協助，也設法幫助廖家人度過經濟難關。

今年是高市教育局、高美館、學學文化創意基金會連續第4年合辦「感動生肖系列展覽」，這次主題生肖是「感動豬」，24日起至4月7日止在高雄市立美術館展出，共有1190件作品參展，教育局也補助40所偏鄉學校孩童到高美館參觀，希望開拓偏鄉學子美學視野。

(中時 )