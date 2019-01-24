吉祥航空波音787首航桃機　投入兩岸航運搶客

上海吉祥航空公司去24日舉行波音787-9夢幻客機首航桃園，今後將固定飛航浦東往返桃園航線，投入競爭激烈的兩岸航線搶客。（陳麒全攝）

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上海吉祥航空公司去24日舉行波音787-9夢幻客機首航桃園，今後將固定飛航浦東往返桃園航線，投入競爭激烈的兩岸航線搶客，吉祥航空也贈送春聯、紅包袋等紀念品給搭乘首航班機的旅客。（陳麒全攝）
上海吉祥航空公司去24日舉行波音787-9夢幻客機首航桃園，今後將固定飛航浦東往返桃園航線，投入競爭激烈的兩岸航線搶客。（陳麒全攝）
上海吉祥航空公司去24日舉行波音787-9夢幻客機首航桃園，今後將固定飛航浦東往返桃園航線，投入競爭激烈的兩岸航線搶客。（陳麒全攝）

上海吉祥航空公司去年10月首架波音787-9夢幻客機交機後，從上海浦東機場到桃園機場的航線在今年改以波音787-9型客機飛航，並在24日舉行首航，今後將固定飛航浦東往返桃園航線，投入競爭激烈的兩岸航線搶客。

吉祥航空HO-1309班機由以往使用空中巴士A320系列機型，為了投入競爭激烈的兩岸航線搶客，換成波音787-9夢幻客機，並於24日上午11時40分首航降落桃園機場，桃機公司消防隊也派出消防車噴水歡迎。為慶祝首航儀式，參加首航儀式的來賓，由吉祥航空台灣分公司首席代表劉大為陪同切蛋糕慶祝；吉祥航空也贈送春聯、紅包袋等紀念品給搭乘首航班機的旅客。

吉祥航空共引進10架波音787-9夢幻客機，首架於2018年10月交機，這是中國民營航空企業首架遠程寬體客機，並以「中國牡丹」彩繪噴塗，寓意雍容華貴、富麗堂皇，同時也深度契合吉祥航空的品牌形象與發展願景。

新機設有29個公務艙（商務艙）座位，採1-2-1模式設置，295個經濟艙座位採3-3-3方式排列，總共可以搭載324位旅客，較原本飛航的空中巴士A320系列班機多了100多個座位，也讓往返兩岸的旅客有新的選擇。

(中時 )

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