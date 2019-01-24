台鐵重蹈覆轍 林佳龍建議普悠瑪事故賠償金再增245萬

交通部長林佳龍建議，賠償金由現有的1075萬，往上提高到1320萬，增加245萬。（李宜秦攝）

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交通部今（24）日協同普悠瑪事故罹難者家屬，召開第4次懇談會，由交通部長林佳龍首度主持會議。會議結論包括交通部配合將成立的運安會，重啟調查；調查列檢通報單疑點，一周後給出報告；薦請行政院成立台鐵改革推動小組，另外，考量到台鐵未記取教訓、重蹈覆轍，林佳龍也建議，賠償金由現有的1075萬，往上提高到1320萬，增加245萬。

去年10月21日，台鐵普悠瑪列車意外翻覆，造成18名乘客不幸死亡，目前台鐵局已辦理3次懇談會議，分別在11月23日、12月3日、12月26日於台東站與交通部舉行。今首度林佳龍主持，再次於交通部召開懇談會。針對行政院日前給出的普悠瑪事故最終調查報告，林佳龍坦言「我也不滿意，很多問題都沒真正回應」。

歷經3.5小時的懇談會，雖過程有些火爆，也做出多項會議結論，第一，交通部將在運安會成立後，配合其重啟調查，以釐清真相；第二，最終報告中的通報記錄單內，有多項疑點，如簡訊發送時間、發送人等，交通部將詳細調查後，在一周內（31日前）提出報告；第三，交通部將薦請行政院成立台鐵改革推動小組，繼續進行改革。

而關於罹難者家屬賠償金部分，林佳龍表示，考量到台鐵未記取教訓、重蹈覆轍，原訂是依據大里事故的950萬賠償金，加上3％的物價指數，共1075萬，建議另外多加2成，再加上喪葬費用，提高到1320萬。

家屬在會中不斷要求，將台鐵前3位局長范植谷、周永暉、鹿潔身主動移送監察院進行彈劾，無法接受3人僅是記過了事。立委黃國昌說，記過對3人不痛不癢，范植谷憑什麼繼續當董事長、周永暉憑什麼繼續當觀光局長，2人如今也沒出來道歉，但他們都難辭其咎。

(中時 )

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