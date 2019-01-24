蔡英文：希望新住民在台灣都能有家的感覺

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中時
林勁傑

海基會今日中午在2樓公亮廳舉辦「關懷陸配親子春節活動」，總統蔡英文、陸委會主委陳明通共同出席，與陸配們一起提前歡度春節。期間，蔡英文詢問陸配在台的日常生活與小孩教育情況,也特地告訴陸配們，政府非常重視新住民的權益，這幾年已有許多法令修改放寬限制，希望讓他們在台灣都能有家的感覺。

歲末年終之際，海基會邀請過去曾實地關懷過的兩岸婚姻家庭，與平時熱心公益的陸配團體幹部、共同提前歡度春節，共約40人出席活動，其中包括10餘位陸配子女。蔡英文也特地來前來，關心陸配們在台灣的生活情況。

海基會董事長張小月致詞時表示，非常感謝所有陸配為台灣的付出與貢獻，希望大家都把台灣當做第二故鄉，海基會永遠是陸配們的娘家，最堅強的後盾。

活動過程中，蔡英文也詢問陸配在台的日常生活、小孩的教育情況,也特地告訴陸配們，政府非常重視新住民的權益，這幾年已有許多法令修改放寬限制，希望各位在台灣都能有家的感覺。在場許多小朋友是第一次見到總統，非常興奮的大聲問候，總統也一一致贈紅包祝賀新年快樂。

活動結束後，蔡英文參觀海基會會史館，視察海基會日常工作業務，向海基會人員加油打氣，也感謝海基會一直以來用心努力的為民眾服務。

海基會表示，關懷兩岸婚姻家庭一直是海基會重點服務工作，希望透過關懷活動，讓陸配能感受政府的重視與用心。

(中時 )

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