《中時晚間快報》政院宣示資安風險控管 中央全面禁用陸資產品

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中時電子報
綜合報導

◎政院宣示資安風險控管 中央全面禁用陸資產品

行政院資安處1月底即將提出陸資產品「處理原則」，行政院發言人KolasYotaka表示，國家安全毫無灰色地帶可言，資安處長簡宏偉也說，處理原則就是原則「全面禁止」，例外許可。

◎台鐵實名制列車 一般旅客首賣後天開搶

今年春節假期長達9天，交通部台鐵局共加開513班列車，同時在2月1日到4日、2月9日到10日開行花東線16班與南迴線2班實名制班次。台鐵今（24）日宣布，將首度在後天（26日）凌晨0起，開放一般旅客訂購2月1日到4日的實名制列車；下周三（30日）凌晨0點起，開放一般旅客訂購2月9日到10日的實名制列車。

◎委內瑞拉總統鬧雙胞 川普挺35歲反對派領袖

委內瑞拉馬杜洛政權長年執政下經濟蕭條，反對派領袖瓜伊多宣告就任臨時總統，不但一呼百應，獲得眾多人民支持，更得到美國總統川普背書以及多國跟進承認。事實上，至去年12月當選國會議長之前，年僅35歲的他在政壇上並不出名，竟能一夕之間成為國際矚目焦點，讓人不禁好奇他的背景與經歷。

◎S.H.E合體送暖弱勢兒 慈善尾牙獻百萬紅

S.H.E趁歲末年終，日前舉辦「弱勢家庭公益同樂會」，特地為偏鄉弱勢家庭兒童送暖，3人合體陪著小朋友一起吃尾牙，捐出百萬紅包給兒童福利聯盟，並向大家喊話：「呼籲大家一塊捐款做愛心。」她們表示這此把往年慰勞員工的尾牙基金挪來辦愛心慈善尾牙，1個月前就開始策劃，從規劃尾牙餐點內容、到與小朋友一起同樂的遊戲等，親為參與討論，相當用心。

(中時電子報)

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