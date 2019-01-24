心疼浪浪遭撞死 陳庭妮沉痛呼籲帶狗出門一定要牽繩

陳庭妮在劇中捶稻草人捶到手瘀青。（歐銻銻娛樂提供）

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時報周刊
長濱相當親人，陳庭妮本有意收養。（歐銻銻娛樂提供）

歐銻銻娛樂自製劇《種菜女神》即將進入尾聲，陳庭妮為了飾演耘海村靈魂人物「女神」田禮耘，不管是下田、抓福壽螺、撲倒在泥巴地，樣樣都是自己來，不只膚色曬黑，指甲縫的泥土洗不掉，也受了許多傷，左手肘至今還留下一個疤痕，堪稱是《種菜女神》最大傷兵。

平時給人時尚亮麗形象的陳庭妮，在《種菜女神》中紮起馬尾，穿著T恤、運動褲搭配雨鞋，樸實的模樣跟時尚完全沾不上邊。先前因為與劉以豪穿上稻神裝，在過橋時連續滑倒兩次，右手肘因此受傷，還留下一個疤痕，但陳庭妮卻不以為意，每每說起這個疤痕就哈哈大笑，自虧連摔兩次有點笨。有次跟林美照一起在戶外拍攝，一個瞬間臉上就被蚊子咬三個大包，眼皮、額頭、下巴都腫起來，無法連戲，只好全劇組停下來等陳庭妮的臉消腫。陳庭妮說：「因為快天黑了很怕拍不完，又要停下來等消腫，導演焦慮地快把自己頭髮都抓掉了。」

還有一場陳庭妮因為氣自己，對著自己的稻草人替身瘋狂搥打，原本稻草人身體的軟墊被她捶到滑落，讓她的拳頭直接落在稻草人支架上，陳庭妮卻還是強忍著痛繼續捶打，在一旁的劉子千看到傻眼，一喊卡連忙上前關心，陳庭妮卻是吃痛地只能講出：「冰塊！給我冰塊！」整個手掌紅腫瘀青，痛得整張臉都皺在一塊兒，敬業的表現讓劇組上下都十分佩服且心疼。回想拍攝所受的這些傷，陳庭妮淡淡地說：「那些皮肉傷過了就不痛了。但有件事情我到現在想到心都還是很痛。」

《種菜女神》剛到花蓮的一個主場景拍攝時，有隻叫「長濱」的大黃狗，因為身材壯碩、長相又很MAN，一開始大家都非常怕牠，很怕被咬，後來才發現牠是一隻個性非常溫順的狗，有時不小心入鏡，工作人員直接把牠抱起來也不會生氣，劇組上下後來都非常喜歡牠。甚至有次陳庭妮收工要開車回飯店，長濱還跟著她上車，一起擠在駕駛座，讓陳庭妮在回台北之後還對牠念念不忘。等到再回花蓮拍攝時，一直沒看到長濱，陳庭妮便跑去問頭目，頭目說兩個禮拜前長濱過馬路不小心被公車撞死了，陳庭妮聽完當場大哭，「我原本想如果沒有人養牠，要帶牠回台北給牠一個家。」沒想到連再見一面的機會都沒有，讓陳庭妮回憶起來語帶哽咽地說：「到現在想起來還是很難過，心還是酸酸痛痛的。」陳庭妮也呼籲所有養狗的朋友，帶狗出門一定要牽繩，免得意外發生後悔莫及。《種菜女神》愛奇藝台灣站VIP搶先看全集，台視每周五晚間10點、東森綜合台每周六晚間8點播出。

(時報周刊)

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