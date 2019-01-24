蒸汽檜木列車遊林鐵祕景 即起網路購票

2019年01月24日 17:58 中時 廖素慧

阿里山林鐵文資處長黃妙修（左）歡迎遊客預約蒸汽檜木小火車遊程，送Q版蒸汽火車及鳥居造隧道、蒸汽火車造型煎餅。（廖素慧攝）

阿里山蒸汽檜木小火車再出發，林鐵文資處技正林山本導覽小火車。（廖素慧攝）

阿里山蒸汽檜木小火車使用柴油鍋爐運轉動力。（廖素慧攝）

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處推出「檜來嘉驛」檜木列車遊程，有套裝遊程、體驗搭乘活動，26日起至3月31日每周六、日，柴油檜木列車或雙周1次柴油附掛蒸汽機關車行駛嘉義與北門站，即日起網路預約購票，買票附贈紀念品。

套裝遊程參觀景點包括車庫園區小火車、檜意森活村、北門驛，以及未正式開放的百年嘉義製材所、地下動力遺構、全台僅有的百年乾燥室，有專人導覽解說。

買套裝遊程票贈送紀念票卡、Q版蒸汽火車及鳥居造隧道、蒸汽火車造型煎餅，Q版鳥居造隧道是日據時期木構造隧道工法，現已相當罕見，有玩又有紀念禮物，CP值高

，即日起網路訂票，每周六、日10時、13時各1車次，每車次限60人，柴油列車每人售價300元、附掛蒸汽機關車每人350元。

搭乘體驗則當日於嘉義站及北門站現場購票，每日各往返3車次（嘉義11時、14時、15時發車，北門10時40分、13時40分、15時40分發車），每車次限120人，單程柴油列車每人售價100元、附掛蒸汽機關車150元，均有專屬紀念車票。

林鐵文資處長黃妙修說，檜木列車遊程啟動Shay蒸汽火車頭，直立式汽缸、傘形齒輪，在全球蒸汽機車頭中很罕見，適合阿里山林鐵又彎又陡的登山路線，林鐵也是全球唯一762軌距還保有Shay蒸汽火車頭的鐵道，檜木車廂是仿造1925年日本皇室專用貴賓車，飄散淡淡檜木香氣。

(中時 )