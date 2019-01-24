歐漢聲被電到躲起來 鼻水眼淚太多林明禎親不下去

導演、監製、演員一行人放天燈求電影「一飛衝天」。(華納提供)

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歐漢聲(左)跟林明禎亮麗登場。(華納提供)
【瘋狂電視台瘋電影】官方正式預告，2月1日(週五) 春節吉時上映

由謝念祖執導、歐漢聲（歐弟）、林明禎、劉冠廷、卓文萱主演的賀歲片《瘋狂電視台瘋電影》，24日舉行電影記者會，其中男主角歐弟和兩位女演員均有感情戲，已有家室的他笑說：「跟卓文萱有場拍了8小時對眼的戲，被電到回家都很愧疚，她臉一直浮現，怕跟老婆相處不像以前那麼自然。」睡前還跑到陽台喝威士忌灌暈自己。

歐弟另有一場在華視電視台頂樓的戲，那場戲他哭了整整2小時，拍到太陽下山，情緒重到真的有想一躍而下的感覺，他解釋：「在頂樓想到自己的演藝人生起起落落。」等到女主角林明禎登場，謝念祖塞了一顆口香糖給他，感情戲的高潮讓兩人自由發揮，不過最後他們沒有親下去，女方笑說：「當時他已經哭的一把鼻涕一把眼淚，我看時辰未到。」

劉冠廷在片中模仿20個角色，其中包含已逝國際巨星瑪麗蓮夢露，他一出場時復刻風吹裙擺的經典Pose，被歐弟笑虧看到下面一大包，形狀明顯，稱劉的家鄉屏東果然好山好水，長得如此健壯。

記者會現場也公開電影監製王偉忠軋一角的片花，他在電影裡被反綁綑在病床上，激烈掙扎又開口飆罵，他看完自己說：「第一次拍電影的第一場床戲，就這短短幾秒沒了。」電影2月1日上映。

(中時 )

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